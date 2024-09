Perkeleen Harmoninen Podcast Osa 72. – Se on sellaista… Lamaloisen elämä

Perkeleen Harmonisen Podcastin tuorein jakso on julkaistu.

Perta kertoo jakson sisällöstä seuraavasti: ”…parin viikon lomautuksella luulis, että olis aikaa tehdä videoita ja podcasteja. No ei ole jos hankkii tilalle lisää duunia. Mitä sitä jäisi makaamaan, kyllä töitä tekevälle löytyy kun ei polta ihan jokaista siltaa takanaan. Joka tapauksessa, vankilat on täynnä, ilmastonmuutos tulee ja kaikilla on vitun paha mieli vaikka median mukaan kaikilla on kaikki ihan hyvin. Joku tässä nyt mättää kyllä…”

