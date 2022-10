Poliisi pyytää havaintoja Korsossa 12.10. vakavaan väkivallantekoon epäillystä henkilöstä

Tiedote 14.10.2022 Poliisi

Keskiviikkona 12.10 Vantaan Korsossa tapahtui vakava väkivallanteko, jossa on käytetty ampuma-asetta.

Tekijä on Itä-Uudenmaan poliisin tiedossa ja etsinnässä. Epäilty tekijä on nimeltään Daniesh Mousha. Mousha on Itä-Uudenmaan poliisin tietojen mukaan arvaamaton ja vaarallinen. Hän saattaa olla aseistautunut. Mikäli näet Daniel Moushan, ilmoita asiasta välittömästi hätäkeskukseen, puh. 112.

MOUSHA, Daniesh.jpg

Poliisi