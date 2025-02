Monet kaksoiskansalaisista epäillyistä rikoksentekijöistä on merkitty ”saksalaisiksi”.

Monet Saksaa tänään terrorisoivista rikollisista ovat maahanmuuttajia, huolimatta siitä, että vain noin 15 prosenttia Saksan väestöstä on ulkomaalaistaustaisia. Lisäksi monet näistä rikollisista ovat uusintarikoksentekijöitä, kuten länsiafrikkalainen maahanmuuttaja, joka teki äskettäin yli 50 rikosta vain 30 päivän aikana ennen kuin hänet lopulta laitettiin väliaikaisesti telkien taakse Lüneburgin kaupungissa viikko sitten. Vielä yllättävämpää on, että huomattava osa näistä rikollisista on nuoria ja lapsia. Tämä on se, mitä saksalaisen sanomalehti BILDin äskettäin tekemässä tutkimuksessa paljastuneet kovat luvut ovat osoittaneet.

BILDin raportin mukaan viranomaisille on tällä hetkellä tiedossa 10 362 toistuva rikoksentekijää, jotka aiheuttavat ongelmia ympäri Saksaa. Hessenin osavaltio, johon kuuluu Frankfurtin kaupunki, on suurin osa tällaisista lakkoilijoista: 2 112. Vaikka noin puolet heistä on saksalaisia kansalaisia, loput ovat ulkomaalaisia, joista suurin osa on algerialaisia (145) ja marokkolaisia (125). Kymmenen heistä on lapsia.

Hessen ei kuitenkaan ole yksin tässä trendissä. Pohjois-Rhein-Westfalenin poliisin tietojen mukaan 1 703 rikoksentekijää on toistuvia rikoksentekijöitä, joista osa on vain 8-vuotiaita ja osa tekee viisi tai useampia rikoksia vuodessa. Noin 874 näistä on ulkomaalaisia, mukaan lukien 110 syyrialaista ja 66 marokkolaista, ja 198 näistä on kaksoiskansalaisia. Tiedämme tämän, koska Nordrhein-Westfalen kirjaa kaksoiskansalaiset erikseen; muut Saksan osavaltiot laskevat heidät saksalaisiksi kansalaisiksi, mikä viittaa siihen, että ulkomaalaisten uusintarikollisten todellinen osuus muualla saattaa olla huomattavasti suurempi kuin luvut osoittavat.

Poliisin tiedot muista Saksan osavaltioista ja kaupungeista osoittavat seuraavaa:

Schleswig-Holstein: 794 uusintarikoksentekijää; 68 % on Saksan kansalaisia, 359 on alle 21-vuotiaita, ja 13 on lapsia

Mecklenburg-Pommer: 421 uusinta rikoksentekijää, joista 64 on lapsia tai nuoria

Rheinland-Pfalz: 159 uusinta rikoksentekijää; 64 ei-saksalaisia

Saksi: 1 421 epäiltyä rikollista, jotka eivät ole saksalaisia; 116 on 14–18-vuotiaita, 14 on alle 14-vuotiaita

Baijeri: 700 uusinta syyllistynyttä on alle 20-vuotiaita

Bremen: 64 uusinta rikoksentekijää

Hampuri: 224 uusintarikoksentekijää; 82 on alle 18-vuotiaita ja 14 on alle 14-vuotiaita, kun taas 85 on ulkomaalaisia

Lukuja vuodelle 2024 Ala-Saksissa, Saksin-Anhaltissa ja Thüringenissä ei ole vielä saatavilla, kun taas Brandenburg ja Saarland eivät vastanneet pyyntöihin heidän tietojensa osalta. Baden-Württemberg kieltäytyi julkaisemasta lukujaan suojellakseen ”henkilökohtaisia oikeuksia.”

Tilastot, jotka on julkaistu, ovat enemmän kuin riittäviä osoittamaan, että maahanmuuttajien tekemät rikokset ovat vakava, laajalle levinnyt ja suhteeton ongelma Saksassa. Tämä korreloi muiden tietojen kanssa, kuten uutiskanava NIUSin äskettäisessä raportissa, joka paljasti, että maahanmuuttajat tekevät 59 prosenttia kaikista ilmoitetuista Saksassa rautatieasemilla tapahtuneista seksuaalirikoksista.

Kun puhutaan väkivaltaisista rikoksista yleisesti, ei-saksalaiset epäillyt tekivät 46 prosenttia kaikista ilmoitetuista tapauksista vuonna 2023 – nousua vain 28 prosentista vuonna 2013.

Lisäksi Saksan liittovaltion rikospoliisin tuore raportti osoitti, että ulkomaalaisten rikollisjengien aiheuttamat vahingot maksavat saksalaisille veronmaksajille miljardeja euroja. Tällaiset jengit aiheuttivat pelkästään vuonna 2023 vahinkoja 2,7 miljardia euroa, mikä on yli kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna ja kolme kertaa enemmän kuin keskimäärin edellisten 10 vuoden aikana.

Lähde: Remix News

