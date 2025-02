Saksa: Raiskaajista lähes puolet oli viime vuonna ulkomaalaisia – lasten seksuaalinen hyväksikäyttö lisääntyy

Lähes puolet kaikista raiskauksista ja seksuaalirikoksista Berliinissä ovat muiden kuin saksalaisten tekemiä, mikä on suhteettoman suuri luku, joka on herättänyt huolta seksuaalirikosten lisääntymisestä, lapsiuhreista ja mahdollisesta grooming-jengien toiminnasta.

Lähes puolet kaikista Berliinissä viime vuonna tehdyistä raiskauksista ja joukkoraiskauksista olivat muiden kuin saksalaisten tekemiä, mikä on suhteettoman suuri luku verrattuna heidän osuuteensa väestöstä, uudet luvut ovat paljastaneet.

Liittovaltion hallituksen tietojen mukaan vuonna 2024 kirjattiin 7 475 seksuaalirikosta, mukaan lukien raiskaukset ja seksuaalinen häirintä. Tunnistetuista 754 raiskauksesta epäillystä 373:lla ei ollut Saksan kansalaisuutta. Vastaavasti seksuaalisesta ahdistelusta epäiltyjä oli 701, joista 353 oli muita kuin saksalaisia.

Tilastot käyvät ilmi Berliinin senaatin sisäasiainhallinnon julkaisemattomasta vastauksesta, jonka se antoi riippumattoman kansanedustajan Antonin Brousekin parlamentaariseen kyselyyn. Lähes puolet kaikista raiskauksista ja seksuaalirikoksista Berliinissä ovat muiden kuin saksalaisten tekemiä, mikä on suhteettoman suuri luku. Tämä on herättänyt huolta seksuaalirikosten lisääntymisestä, lapsiuhreista ja mahdollisesta grooming-jengien toiminnasta.

Rikostiedot jaetaan Saksassa yleensä vain saksalaisiin ja muihin kuin saksalaisiin passinhaltijoihin, joten ulkomaalaisten epäiltyjen – eli maahanmuuttajataustaisten tai ulkomailla syntyneiden mutta kansalaistettujen kansalaisten – osuus on todennäköisesti huomattavasti paljon suurempi.

Seksuaalirikosten määrän kasvu Berliinissä on ollut jatkuvaa. Vuonna 2018 viranomaiset kirjasivat 4 181 tällaista tapausta, mutta määrä on sen jälkeen jatkuvasti noussut. Rikokset, joihin liittyy ulkomaalaisia epäiltyjä – jotka luokitellaan henkilöiksi, joilla ei ole Saksan passia – ovat pysyneet yli kolmanneksessa, mikä on huomattavasti enemmän kuin heidän arvioitu 15 prosentin osuutensa väestöstä. Vuonna 2024 muiden kuin saksalaisten epäiltyjen osuus kaikista seksuaalirikoksista epäillyistä oli 38,4 prosenttia.

Kuten Berliner Zeitung kertoi, seksuaalirikosten uhrien määrä on kasvanut voimakkaasti: viime vuonna kirjattiin 5860 uhria, mikä merkitsee 707 uhrin lisäystä vuodesta 2023.

Huolestuttavaa on, että yhä useammat lapset ja nuoret joutuvat tällaisten rikosten uhreiksi. Uhreista 1 121 oli 10-13-vuotiaita ja 1 609 14-15-vuotiaita. Tämä merkitsee noin 15 prosentin kasvua alaikäisiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa edelliseen vuoteen verrattuna.

Muita seksuaalirikosten luokkaan kuuluvia rikoksia ovat lasten hyväksikäyttö, ekshibitionistiset teot tai siveettömät teot ja seksuaalinen häirintä. Tilastot paljastavat myös huolestuttavan nousun seksuaalisissa loukkauksissa, jotka lisääntyivät 495 tapauksesta vuonna 2018 751 tapaukseen vuonna 2024. Tunnistetuista 498 tekijästä 190 oli ei-saksalaisia, mikä on 38,1 prosenttia rikoksentekijöistä.

Raiskaajien etniset taustat peitellään

Riippumaton lainsäätäjä Brousek, joka istui aiemmin vuoteen 2023 asti Vaihtoehto Saksalle (AfD)-ryhmässä, ilmaisi huolensa siitä, että Berliinissä saattaa olla meneillään samanlainen peittely kuin Britanniassa tapahtuneissa grooming-jengi-skandaaleissa, joissa järjestäytyneet ryhmät ottivat alaikäisiä tyttöjä kohteekseen vuosien ajan. Hän pyysi senaatilta selvitystä siitä, onko Berliinissä tiedossa tapauksia, joissa on ollut grooming-jengejä tai ryhminä tehtyjä seksuaalirikoksia. Sisäministeri Iris Sprangerin (SPD) valtiosihteeri Christian Hochgrebe vastasi kuitenkin seuraavasti: ”Tällä hetkellä ei ole olemassa tosiasioita kysymysten tarkoittamassa mielessä.”

Muiden Saksan osavaltioiden rikostilastot ovat vaikeampaa luettavaa. Viime vuoden maaliskuussa Frankfurtin kaupungin poliisin tilastojen mukaan ulkomaalaiset olivat vastuussa 100 prosentista kaikista vakavista seksuaalirikoksista ja 57,4 prosentista kaikista rikoksista.

Seksuaalisen häirinnän osalta ulkomaalaiset olivat vastuussa 64,4 prosentista tapauksista, kun taas ulkomaalaiset olivat vastuussa 57,1 prosentista tapauksista, joissa oli kyse alaikäisten hyväksikäytöstä.

Viime vuoden tammikuussa liittovaltion rikospoliisin (BKA) tilastoista kävi ilmi, että vuosien 2015 ja 2022 välisenä aikana Saksassa ilmoitettiin yli 8590 maahanmuuttajien tekemää raiskausta, ja valtaosa uhreista oli naisia, joilla oli Saksan kansalaisuus.

Junissa ja rautatieasemilla raiskataan eniten

Naisten turvallisuudesta julkisissa liikennevälineissä on tullut erityinen huolenaihe, sillä Saksan liittovaltion poliisi kirjasi viime vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 1 125 seksuaalirikosta juna-asemilla – vertailun vuoksi koko vuoden 2019 aikana näissä paikoissa kirjattiin 1 184 seksuaalirikosta.

”Nykyiset luvut vahvistavat, että oleskelu rautatieasemilla ja junissa on yhä vaarallisempaa. Joka päivä tässä ympäristössä tapahtuu vähintään kuusi seksuaalirikosta, mikä on dramaattinen 30 prosentin kasvu viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna”, sanoi AfD-poliitikko Marin Hess tuolloin.

”Ei saa olla niin, että juna-asemat muuttuvat pelon tiloiksi naisille. Naisten on voitava matkustaa turvallisesti Saksassa. Riski joutua uhriksi kasvaa edelleen joka kuukausi. Sisäministeri Nancy Faeserin on vihdoin herättävä”, lisäsi liittovaltion poliisiliiton DPolG:n liittovaltion puheenjohtaja Heiko Teggatz.

Erityisesti Berliinissä seksuaalisen häirinnän ja pahoinpitelyjen ongelma on kasvanut niin pahaksi, että vasemmistoliberaalit puolueet vaativat nyt ”vain naisille tarkoitettuja” vaunuja naisten turvallisuuden takaamiseksi.

Kriitikot ovat huomauttaneet, että tällaiset autot toimisivat eräänlaisena segregaationa, eivätkä ne todellisuudessa korjaisi ongelmaa, joka on pääasiassa ulkomaalaiset, jotka kohdistuvat näihin naisiin. On myös epäselvää, miten junia valvottaisiin ilman lisää henkilökuntaa. Naisia seksuaalisesti saalistavat miehet saattavat pitää vaunuja jopa kätevinä, koska niiden odotetaan olevan täynnä naisia.

Monet hyökkäykset tapahtuvat myös junalaitureilla ja juna-asemilla, eivätkä nämä vaunut korjaisi tätä tosiasiaa millään tavalla.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: