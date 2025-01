Puolustusministeri Häkkänen SecD-Day-tapahtumassa: Suomen puolustusteollisuuden vienti on jyrkässä kasvussa

Puolustusministeri Antti Häkkänen vieraili keskiviikkona 29. tammikuuta 2025 Helsingin Messukeskuksessa Suomen puolustus- ja ilmailualan kattojärjestö PIA ry:n SecD-Day-tapahtumassa, jossa tuotteitaan oli esittelemässä kaikkiaan 190 kotimaista ja kansainvälistä yritystä. Ministeri piti tilaisuuden avauspuheenvuoron, jossa hän kertoi puolustusalan merkityksestä Suomelle ja Suomesta investointikohteena alan toimijoille.

”Suomella on kokoonsa nähden vahva puolustus, ja Suomen puolustusvoimat on erittäin merkittävä puolustusteollisuuden asiakas niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Vuonna 2023 Suomen puolustushankintojen arvo oli noin 1,7 miljardia, josta 733 miljoonaa ohjattiin hankintoihin Puolustusvoimain kotimaisilta strategisilta kumppaniyrityksiltä eri puolilla maata”, puolustusministeri Häkkänen muistuttaa.

Eri puolustushaarojen suuret kalustohankinnat ovat luoneet ympärilleen merkittävän alihankkijoiden verkoston. Kotimainen osaaminen on vahvasti mukana F35-hävittäjähankkeeessa ja Merivoimien neljän uuden korvetin rakentamisessa. Lähivuosina käynnistyvä maapuolustuksen uudistus tulee myös avaamaan suuria mahdollisuuksia yritystoiminnan kasvulle. Suomen puolustuskyvyn vahvistamisen eteen tehtävät päätökset rakentavat Suomesta erittäin vahvan ja houkuttelevan toimintaympäristön puolustusteollisuuden alalla toimiville yrityksille.

”Puolustusalan vahvasta nosteesta Suomessa kertoo esimerkiksi vientilupien arvon kehitys. Viime vuonna puolustustarvikkeiden vientilupien arvo nousi jo noin 1,4 miljardiin, ja luku on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Tämä kertoo, että suomalaiselle laadulle ja osaamiselle on maailmalla erittäin vahva kysyntä. On syytä uskoa, että kasvu tulee edelleen jatkumaan vahvana”, puolustusministeri Häkkänen sanoo.

Puolustusministeri kertoi myös Suomen puolustushallinnon ja puolustusteollisuuden vahvasta kansainvälisestä verkottumisesta muun muassa Euroopan unionin ja Naton puitteissa.

”Suomeen on puolustusministeriön tuella hankittu yli 100 miljoonan edestä EU-rahoitusta puolustusalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Euroopan puolustusrahaston rahoitusta on ohjautunut noin 30 eri yritykselle. Olemme olleet mukana myös Naton innovaatiorahastossa vuodesta 2023 lähtien. Naton tulevaisuuden suorituskykyjä kehittävään Diana-ohjelmaan on päässyt mukaan jo neljä suomalaista yritystä”, puolustusministeri Häkkänen mainitsee esimerkkeinä.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen englanninkielinen puhe SecD-Day-tapahtumassa.

Puolustusministeriö