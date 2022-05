Puolustusvoimat tukee tupakoimattomuutta

Nikotiinittomuuden edistäminen Puolustusvoimissa kattaa kaikki tupakkalaissa määritellyt tupakkatuotteet (esim. savukkeet, sikarit, piipun käyttö, nuuska ja muut tupakkatuotteet) ja muut nikotiinituotteet (esim. nikotiinipussit ja sähkösavuke).

Tupakointi vähenee Suomessa ja tämä näkyy myös varusmiesten ja Puolustusvoimien henkilökunnan tupakointitasoissa. Alustavien tutkimustulosten perusteella noin 10 % varusmiehistä tupakoi päivittäin ja 20 % satunnaisesti. Nuuskaus sen sijaan on viime vuosina lisääntynyt, mutta muutos koskee lähinnä nuoria. Nuuskaus on suosittua myös varusmiesten parissa, joista noin 20 % varusmiehistä nuuskaa päivittäin ja 10 % satunnaisesti. Sähkösavukkeen käyttö varusmiehillä on edelleen varsin harvinaista. Puolustusvoimien henkilökunnan tupakointi on selvästi muuta väestöä vähäisempää vuonna 2020 toteutetun kyselyn perusteella, johon vastasi n. 30 % henkilökunnasta. Vain 6 % tupakoi päivittäin, kun luku oli vielä vuonna 2014 15 %. Nuuskaa käyttää n. 11 % henkilökunnasta, mikä on hieman väestötasoa enemmän.

Vuosina 2017 – 2018 Puolustusvoimien hallintoyksiköissä otettiin käyttöön Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa -suositus, joka takaa sen, että kaikissa Puolustusvoimien hallintoyksiköissä on selkeät ja yhtenevät pelisäännöt tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön suhteen.

Puolustusvoimien terveydenhuoltoa on ohjeistettu ja koulutettu antamaan tukea lopettamista pohtiville varusmiehille ja henkilökunnalle.

Erityisesti varusmiehiin kohdentuvassa tupakoimattomuuden edistämisessä Puolustusvoimat tekee yhteistyötä keuhkoterveysjärjestö Filha ry:n kanssa, jolla on veikkausvoittovaroin toteutettava Irti nuuskasta -hanke. Koronapandemian johdosta hanke tarjoaa tällä hetkellä tukea lähinnä verkkosivuilla ja somessa. Verkkosivuilta löytyy sähköinen riippuvuustesti ja kululaskuri, lopettaneiden tarinoita ja ohjeita liikunnan käytöstä nikotiininhimon ja vieroitusoireiden säätelyyn. Instagramista löytyy tj0nuuskalle-tili, jolla on säännöllisesti nostoja ja mm. kampanjoita nuuskaamisen ja tupakoinnin lopettamisen tueksi.

Puolustusvoimat on äskettäin julkaissut Irti nikotiinista -mikroelokuvan, joka on tarkoitettu käytettäväksi varusmieskoulutuksen sekä puolustushaarakoulujen, henkilöstön, terveydenhuollon ja reserviläisten koulutusmateriaalina. Alla linkki mikroelokuvaan Puolustusvoimien Youtube-kanavalla:

https://www.youtube.com/watch?v=JWrBko6a7-w

Puolustusvoimissa tehtävä tupakoimattomuutta edistävä työ pohjautuu selvityksiin varusmiesten ja henkilökunnan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön tasosta. Selvityksistä on julkaistu myös kaksi artikkelia kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisuissa, linkit alla:

https://researchportal.helsinki.fi/fi/publications/alarming-development-of-dual-snus-and-cigarette-usage-among-young

https://researchportal.helsinki.fi/fi/publications/prevalence-duration-of-exposure-and-predicting-factors-for-snus-u

Puolustusvoimat