Putin ilmoitti jättiläismäisen ballistisen ohjuksen toisesta testistä

Se voi kantaa jopa 15 ydinkärkeä ja saavuttaa minkä tahansa pisteen maapallolla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiihdyttämässä sotaa Ukrainassa. Venäjä on varoittanut testaavansa uutta asetta, mannertenvälistä hypersonista RS-28 Sarmat-ohjusta, joka on saanut lempinimen ”Satan-2”.

Venäjä on väittänyt, että jättimäinen ohjus pystyy jopa 25 000 kilometrin tuntinopeuteen, mikä tekee siitä Putinin mukaan ”pysäyttämättömän”.

Tiistaina Moskova ilmoitti, että Venäjän armeija tekee toisen RS-28 Sarmat -ohjuksen kokeen ennen joulukuun 2022 loppua, Mirrorin saamien tietojen mukaan.

Toukokuussa valmistaja Roskosmosin entinen johtaja Dmitri Rogozin sanoi, että noin 50 Satan-2-tyyppistä hypersonista mannertenvälistä ohjusta on ”massatuotannossa” ja pian Venäjän armeijan taisteluvalmiudessa.

”Sarmatin (ICBM:n) lentosuunnittelukokeita saatetaan jatkaa ennen tämän vuoden loppua, ja toinen koelaukaisu suoritetaan todennäköisesti”, Venäjän puolustusministeriön virkamies kertoi valtiolliselle uutistoimistolle TASSille.

RS-28 Sarmat-ohjus on 14 kerroksen korkuinen. Se on suunniteltu väistämään ohjuspuolustusjärjestelmiä, mikä antaa valvontajärjestelmille hyvin lyhyen ajan seurata sitä. Venäjän hypersoninen Satan-2 -ohjus painaa 220 tonnia, on 35,3 metriä korkea. Sen kantama on arviolta 10 000-18 000 kilometriä, ja se pystyy kantamaan useita taistelukärkiä.

Ensimmäisestä testistä uutisoitiin heti sen tapahtuessa 20. huhtikuuta 2022, ja Putin oli läsnä laukaisussa Plesetskin avaruuskeskuksessa Pohjois-Venäjällä. Rogozoinin seuraaja Roskosmoksessa, entinen varapääministeri Juri Borisov, toisti heinäkuussa väitteen, jonka mukaan raketti on massatuotannossa. Hän ei kuitenkaan maininnut Putinin tavoitetta saada Satan-2 taistelukäyttöön joulukuuhun mennessä.

Kansainväliset sotilasanalyytikot ovat huomauttaneet, että Venäjän edellistä R-36M2 Voevoda-ohjusta testattiin peräti 17 kertaa ennen kuin se otettiin taistelukäyttöön.

Lähde: Remix