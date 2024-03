Putin: Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on merkityksetön

Venäjän television haastattelussa Vladimir Putin kommentoi jälleen kerran Ruotsin ja Suomen liittymistä puolustusliitto Natoon. Venäjän presidentin mukaan jäsenyys on ”täysin merkityksetön askel”.

Venäjän uutistoimisto RIA:n ja valtion televisiokanava Rossija 1:n haastattelussa Putin väitti, että Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyys on merkityksetön. Samalla Putin toteaa, että Venäjä aikoo edelleen toimia länsirajoillaan.

”Tämä on täysin merkityksetön askel niiden kansallisten etujen kannalta. Meillä ei ollut siellä ennen joukkoja, mutta nyt me siirretään niitä sinne. Meillä ei myöskään ollut siellä mitään asejärjestelmiä, mutta nyt meillä on niitä siellä.”

Haastattelussa Putin keskusteli myös muun muassa suhteista länteen, Ukrainan sodasta ja ydinaseista. Hän varoitti länttä siitä, että Venäjä on teknisesti valmis ydinsotaan, ja teki selväksi, että Yhdysvaltain joukkojen siirtyminen Ukrainaan olisi selvä eskalaatio.

”Rauhanneuvottelut ilman psykotrooppisten lääkkeiden antamaa vauhtia”

Samaan aikaan Putin väittää, että Venäjä on valmis rauhanneuvotteluihin Ukrainasta, jos ne ovat ”realistisia”.

”Venäjä on valmis Ukrainan rauhanneuvotteluihin, mutta näiden neuvottelujen on perustuttava todellisuuteen, niiden ei pidä perustua ”psykotrooppisten lääkkeiden käytöstä syntyneeseen haluun”.

Lähde: Yle