Useita kymmeniä Ranskassa koulutettavana ollutta ukrainalaista sotilasta on karannut armeijasta, kertoi Ranskan armeija maanantaina. Sotilaskarkurit ovat palvelukseen kutsuttuja varusmiehiä, ja useimmilla ei ole ole taistelukokemusta.

Karanneet sotilaat kuuluivat Ranskassa koulutettavaan Ukrainan armeijan prikaatiin, jolla on ollut ongelmia sotilaskarkureitten suhteen jo pitempään. Ukrainalaisen toimittaja Juri Butusovin mukaan kyseisestä prikaatista on karannut jopa 1700 sotilasta. Pelkästään Ranskassa karkureita on ollut noin 50 miestä. Butusovin mukaan prikaati on ”kaikilta osiltaan täysi organisatorinen kaaos”.

Rivistä karanneitten sotilaitten yksikkö, Ranskassa koulutettu 155. prikaati on varustettu länsimaisella kalustolla, ja sotilaat ovat karanneet ennen yksikön ensimmäistäkään taistelua. Ukrainan maavoimien komentaja Mihailo Drapatyi sanoo esikunnan olevan tietoinen prikaatissa esiintyneistä ongelmista. Prikaati ei ole saanut täyttä tukea Ukrainan valtiolta, ja siitä on lähetty 2550 sotilasta muihin yksiköihin. Tämä heikentää prikaatin iskukykyä entisestään.

Ukrainan ja Ranskan viranomaiset ovat Ranskassa karanneitten sotilaitten suhteen voimattomia. Ukrainalla ei ole toimivaltaa Ranskassa. Ranskan viranomaisilla taas ei ole toimivaltaa Ukrainan armeijasta karanneisiin sotilaisiin, eikä sotilaskarkuruus ole Ranskassa rikos. Ukrainalaisia sotilaskarkureita ei välttämättä kyetä palauttamaan Ukrainaan tuomittaviksi.

”Tämä on systeemitason ongelma, eikä yksittäinen tapaus, joka johtuisi huonosta prikaatista tai vääristä sotilaista”, kirjoitti Tatarigami-nimimerkkiä käyttänyt entinen upseeri viestipalvelu X:ssä. ”Ongelma tulee jatkumaan, kunnes presidentti tekee muutoksia (Ukrainan) asevoimien johdossa”.

Maaliskuussa 2024 perustetun 155. prikaatin kustannukset ovat noin 900 miljoonaa euroa. Ukrainan syyttäjänlaitos tutkii prikaatiin liittyviä pulmia.

155. prikaatin koulutuksesta ja varustamisesta vastanneen Ranskan katsotaan täyttäneen tehtävänsä moitteetta.

Lähde YLE sekä Verkkouutiset