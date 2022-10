Ranska: Neljä algerialaista maahanmuuttajaa raiskasivat ja murhasivat raa’asti 12-vuotiaan pariisilaistytön – löydettiin matkalaukkuun tungettuna ja kurkku viillettynä

Nuori koulutyttö raiskattiin, tungettiin matkalaukkuun ja löydettiin auton takakontista.

Ranskan poliisi on pidättänyt neljä algerialaista, joiden epäillään osallistuneen 12-vuotiaan, Lola-nimellä tunnetun koulutytön raakaan murhaan ja raiskaukseen. Epäillyt Dahbia B., Amine K., Friha B. ja Rachid N. ovat kaikki kotoisin samasta algerialaisesta kylästä, ja yksi heistä saattaa olla laittomasti maassa.

Ruumis löytyi matkalaukusta käpertyneenä, kahlittuna, kurkussa syvä viiltohaava ja kryptisiä numeroita. Lauantaina tehdyn ruumiinavauksen mukaan hänen kuolemansa johtui tukehtumisesta. Tapauksen kahdelle epäillylle on nostettu syytteet alle 15-vuotiaan murhasta sekä kiduttamisesta ja raa’asta raiskauksesta ja ruumiin kätkemisestä. Vaikka seksuaalisesta väkivallasta ei ollut mainintaa, kun juttu tuli ensimmäisen kerran julki, BMFTV:n uusimmat tiedot väittävät, että tyttö myös raiskattiin.

Poliisi sanoo myös, että hänen kehoonsa painettiin ”välineellä” numerot ”yksi” ja ”nolla”. Tarkemmat tiedot siitä, mitä nämä numerot tarkoittavat ja miten ne painettiin kehoon, ovat kuitenkin epäselviä.

Lolan isä ilmoitti hänen katoamisestaan perjantaina, koska hän ei ollut palannut tunneilta Georges-Brassens Collegeen, joka sijaitsee aivan sen rakennuksen takana, josta hänet lopulta löydettiin. Lolan äiti Delphine meni poliisiasemalle. Koulutytöllä, jolla oli keskipitkät vaaleat hiukset, oli yllään valkoiset farkut, joissa oli reikiä, valkoinen huppari, hihaton takki ja valkoiset lenkkarit, raportissa kerrottiin.

Äiti laittoi sosiaaliseen mediaan epätoivoisen viestin tyttärensä löytämiseksi tämän kadottua ja kirjoitti: ”Tyttäremme Lola nähtiin viimeksi kello 15.20 tuntemattoman naisen seurassa asunnossamme.”

Tutkijat pidättivät myös neljännen epäillyn varhain lauantaiaamuna Bois-Colombesissa Hauts-de-Seinen alueella. Kyseessä on nainen, jonka tuntomerkit voisivat vastata videovalvonnassa rikoksen tapahtumahetkellä nähdyn naisen tuntomerkkejä. Toinen nainen, jonka väitetään perjantaina iltapäivällä pyytäneen paikallisen apua kantamaan ison matkalaukun autoonsa, on Le Parisien -lehden mukaan neljäs tällä hetkellä poliisin huostassa oleva henkilö. Kaksi pidätettyä naista ovat siskoksia, ja mediatietojen mukaan toinen heistä on koditon.

Pariisin syyttäjänviraston mukaan tapauksen pääepäilty on tällä hetkellä 24-vuotias mies, joka BFMTV:n mukaan puhui ”selvästi” tutkijoille ja ilmeisesti paljasti tapauksen kannalta keskeisiä todisteita. Toisen nelikymppisen epäillyn epäillään auttaneen nuorempaa miespuolista tekijää ruumiin kuljettamisessa. On epäselvää, mikä rooli naispuolisilla epäillyillä on mahdollisesti ollut tapauksessa.

Le Journal du Dimanche -lehden mukaan poliisi tutkii myös mahdollisuutta, että tyttö olisi siepattu ja otettu kohteeksi elinten talteenottoa varten.

Tytön kodin edessä oleva sisäänkäynti on täynnä pehmoleluja ja kukkia, joita surevat ovat tuoneet paikalle. Tytön ystävä puhui BFMTV:n kanssa ja sanoi: ”Nauroimme vielä perjantaina, en osannut aavistaa, mitä tulisi tapahtumaan”.

💬 ”On rigolait encore vendredi, je ne réalise pas” Le témoignage d’une amie proche de Lola, 12 ans, retrouvée morte dans une malle ⤵ pic.twitter.com/pLrAvdV8Uj — BFMTV (@BFMTV) October 16, 2022

Poliitikot eri puolilla Ranskaa viittaavat siihen, että jälleen kerran maahanmuuttajat ovat vastuussa yhdestä järkyttävästä murhasta ja raiskauksesta.

”Lola, 12, murhattiin raa’asti Pariisin 19. kaupunginosassa. Neljä algerialaista pidätettynä. Nuorisoamme teurastetaan, sillä aikaa kun ammattisurijat jahtaavat kuviteltua islamofobiaa”, kirjoitti Bouches-du-Rhônen senaattori Stéphane Ravier.

Lola, 12 ans, assassinée sauvagement dans le 19e arrondissement de Paris.

Quatre Algériens en garde à vue. Notre jeunesse se fait massacrer pendant que les pleureuses professionnelles font la chasse à une islamophobie imaginaire.#Francocide #Lola pic.twitter.com/hm5pxxJ74g — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) October 16, 2022

Kansallisen liittouman parlamentaarinen johtaja Marine Le Pen kirjoitti Twitterissä: ”Jälleen kerran kauhea salamurha. Pieni tyttö murhattiin keskellä Pariisia. Jonain päivänä on mentävä tutkimusten loppuun asti, jotta löydetään paitsi välittömät syylliset, myös lopetetaan hullu politiikka, joka mahdollistaa nämä rikokset.”

Une fois encore, un assassinat épouvantable. Une petite fille massacrée en plein Paris. Un jour, il faudra aller au bout des enquêtes pour trouver, non seulement les coupables directs, mais aussi, stopper les folles politiques qui rendent ces crimes possibles. https://t.co/icd2OvV2fd — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 16, 2022

Lähde: Remix