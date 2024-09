Raportti: Kuusi tuhopolttoiskua eurooppalaisiin kirkkoihin yhden viikon aikana

Kuusi kristillistä kirkkoa Euroopassa on joutunut tuhopolttoiskujen kohteeksi saman viikon aikana, käy ilmi tunnetun kristittyjen vainoa valvovan ryhmän maanantaina julkaisemasta raportista.

Euroopan kristittyjen vastaisen suvaitsemattomuuden ja syrjinnän seuranta- ja ihmisoikeusjärjestö (Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, OIDAC Europe) totesi, että viime viikkojen aikana Euroopassa on tehty ”järkyttävä” määrä tuhopolttoiskuja historiallisia kirkkoja vastaan.

Viimeisen kuukauden aikana on tehty ainakin yhdeksän tällaista kristittyjen vastaista tuhopolttoiskua, joista kuusi tapahtui 2. syyskuuta päättyneellä viikolla.

Another One Burns: Magnificent Spire of Rouen Cathedral Set on Fire During Renovation Work https://t.co/jt09ZSxFkd — Breitbart London (@BreitbartLondon) July 11, 2024

Elokuun 25. päivänä tuhopolttajat sytyttivät saksalaisessa Bad Wörishofenin kaupungissa sijaitsevan kirkon tuleen ja yrittivät polttaa myös alttariliinan aiheuttaen tuhansien eurojen vahingot. ”Alttari ei ole tavallinen pöytä, vaan pyhitetty paikka”, totesi kirkon kirkkoherra ja lisäsi, että kyseessä ei ollut ‘harmiton kepponen, vaan törkeä tuhoaminen’.

Kolme päivää myöhemmin Irlannin St.Johnstonissa 27-vuotias mies pidätettiin syytettynä yrityksestä sytyttää tuleen kolme eri uskonnollista rakennusta, mukaan lukien kaksi kristillistä kirkkoa.

Syyskuun 1. päivänä Ranskan Saint Omerissa tehdyssä tuhopolttoiskussa tuhoutui suurelta osin historiallinen Church of the Immaculate Conception -kirkko. Noin 120 palomiestä taisteli paloa vastaan useita kertoja ennen kuin se saatiin hallintaan.

Poliisi on tunnistanut tekijän äärivasemmistolaisen Antifa-ryhmän jäseneksi, joka oli aiemmin jakanut sosiaalisessa mediassa kristinuskon vastaista ja islamilaista valtiota tukevaa sisältöä. Mies on aiemmin yrittänyt sytyttää tuleen 15 kristillistä kirkkoa.

Samana päivänä tuhopolttajat sytyttivät tuleen Holy Name -seurakunnan kirkon Greenislandissa Pohjois-Irlannissa. Suuri tulipalo tuhosi suurimman osan kirkosta, jossa oli juuri edellisenä iltana vietetty seurakunnan 70-vuotisjuhlia.

Italia ei säästynyt kirkkoihinsa kohdistuneilta tuhopolttoiskuilta, ja 2. syyskuuta Sisilian Mazaran kaupungissa sijaitsevan Church of the Miracle- kirkon ovi sytytettiin tuleen. Syyskuun 14. päivänä epäillyt tuhopolttajat sytyttivät Migliarinan kirkon oratorion tuleen toscanalaisessa Viareggion merenrantakaupungissa, jolloin rakennuksen sisätilat tuhoutuivat täysin ja useat nuoret pojat jouduttiin evakuoimaan.

Alankomaissa puolestaan on parin viime viikon aikana tehty kolme tällaista kristittyjen vastaista hyökkäystä.

Gennepin kaakkoisessa kaupungissa sijaitseva Marian kappeli joutui tuhopolttoiskun uhriksi 7. syyskuuta, ja tämä oli kolmas samaan kirkkoon kohdistunut vandalismi viime aikoina.

Syyskuun 13. päivänä tuhopolttajat sytyttivät Millin Saint Willibrord -kirkon kynttilänjalan tuleen ja jättivät kirkon nokihiukkasten peittoon.

Seuraavana päivänä Wijchenissä Pyhän Antonius Abbotin kirkko joutui vakavan ilkivallan kohteeksi, ja kaksi Neitsyt Marian patsasta vaurioitui pahoin ja erilaisia hartaustarvikkeita sytytettiin tuleen. Yksi puinen Marian patsas sytytettiin tuleen yhdessä Marian kappelissa olleiden kynttilöiden ja rukousnauhojen kanssa. Vain patsaan pää ja vartalo ovat jäljellä, hiiltyneinä mutta suhteellisen ehjinä. Kirkon puutarhassa sijaitsevassa Lourdesin luolassa oleva kivinen Marian patsas tuhoutui täysin.

Poliisi on pidättänyt 38-vuotiaan nijmegeniläisen naisen epäiltynä vandalismista ja tuhopoltosta Pyhän Antoniuksen kirkossa.

Lähde: Breitbart

Lue lisää aiheesta: