Puolan ja Valko-Venäjän rajalla Puolan yksiköt ja paikalliset asukkaat kohtaavat edelleen Lähi-idästä ja Afrikasta tulevien laittomien siirtolaisten aaltoja, raportoi Michał Bruszewski defence24.pl -sotilasuutistoimiston uutistoimituksessa.

Ulosteissa kastettuja parimetrisiä keihäitä, joilla haavoittaessa pyritään aiheuttamaan infektioita, raja-aitojen tuhoamista sorkkaraudoilla ja ritsoilla sekä heittelemällä erilaisilla aineilla täytettyjä purkkeja. Puolalaiset sotilaat, rajavartijat, poliisit ja raja-alueen asukkaat joutuvat edelleen kohtaamaan vaarallisen käytännön, jonka mukaan Lähi-idästä ja Afrikasta tulevat siirtolaiset ylittävät laittomasti Puolan ja Valko-Venäjän rajan.

Kriisi rajalla alkoi vuoden 2021 jälkipuoliskolla, ja elokuussa kirjattiin noin 3 500 laitonta ylitysyritystä, jotka kaksinkertaistuivat syyskuussa ja nousivat 17 500:aan lokakuuhun mennessä. Tällöin kävi ilmeiseksi, että Puolan rajalle oli käynnissä koordinoitu hyökkäys, jota Minsk ja Moskova olivat yhdessä organisoineet.

Valko-Venäjän KGB:n kutsumaan ”Lukko” -operaatioon kuuluu Lähi-idästä ja Afrikasta tulevien laittomien siirtolaisten houkutteleminen valheellisin lupauksin helposta pääsystä Euroopan unioniin. Tämän jälkeen heidät pakotetaan rikkomaan rajaa väkisin, jolloin heistä tulee Venäjän Ukrainan hyökkäystä edeltäneen hybridioperaation pelinappuloita.

Aluksi rajalla ei ollut fyysistä estettä, ja sotilaat varmistivat raja-alueen asettamalla sinne piikkilankaa. Vuosina 2021 ja 2022 sotilaat kohtasivat ankaria olosuhteita, kuten talvisäätä ja mutaa, jotka vaikeuttivat heidän partiointiaan sekä jalan että ajoneuvoilla.

Sittemmin rajaa on vahvistettu aidalla, mutta kriisi jatkuu edelleen. Tämä vuosi alkoi traagisilla uutisilla rajalta: 40 sotilasta on haavoittunut vuoden 2024 aikana. Kersantti Mateusz Sitek kuoli saamiinsa vammoihin, jotka aiheutuivat laittoman siirtolaisen omatekemän keihään aiheuttamista vammoista.

Näiden jatkuvien haasteiden vuoksi Defence24.pl vieraili rajalla raportoidakseen tilanteesta omakohtaisesti. Lähellä hautausmaata, jonne on haudattu puolalaisia sotilaita vuodelta 1920, ja rajan halkaisee majesteettinen Bug-joki, paikalliset tunteet vaihtelevat nuoren sotilaan kuoleman aiheuttamasta surusta turhautumiseen jatkuvasta puolustautumisesta maahanmuuttajien hyökkäyksiä vastaan.

”Lähellä yhtä Podlasiessa sijaitsevaa pakolaiskeskusta keskustelin kohtaamieni afrikkalaisten siirtolaisten kanssa. Vaikka keskustelukumppanini oli pidättyväinen, hän myönsi ylittäneensä raja-esteen. ”Olen Sudanista. Olen ollut Puolassa 10 päivää”, hän vastasi. Hän kieltäytyi kertomasta yksityiskohtaisesti siitä, mitä Valko-Venäjän puolella tapahtui. Kun häneltä kysyttiin, oliko se vaikeaa, hän vahvisti sen olleen”, toimittaja Michał Bruszewski kertoi.

Ennen kuin siirtolaiset pakenevat laittomasti rajan yli, he riitelevät usein keskenään. ”Heidän välillään on konflikteja. Erilliset etniset ryhmät pitävät kiinni omistaan, tappelevat keskenään – afrikkalaiset, afgaanit, irakilaiset. Ryhmät pysyttelevät omissa oloissaan, erillään toisistaan”, Podlasien asukas kertoi haastattelussa.

Rajakaupungeissa voi kohdata maahanmuuttajaryhmiä. Asukkaiden joukosta erottuvat hijabiin pukeutuneet naiset ja kokonaiset afrikkalaisryhmät. ”He ylittävät jatkuvasti rajaa. He ovat metsissä. Olen itse raportoinut tästä”, eräs Hajnówkan asukas kertoi.

”Valko-Venäjän ja Venäjän yksiköt ovat kouluttaneet heitä. He rakentavat parimetrisiä keihäitä, joiden päälle he virtsaavat tai kastavat ne omissa ulosteissaan aiheuttaakseen infektioita haavoittamissaan ihmisissä. He käyttävät ritsoja ja heittelevät eri aineilla täytettyjä purkkeja. He käyttävät sorkkarautoja. He tekevät puolalaisille sotilaille kurkunleikkaus-eleitä merkiksi siitä, että he aikovat tappaa heidät”, eräs Podlasien asukkaista kertoi toimittajalle.

Samaan aikaan puskurivyöhykkeen käyttöönotto on rajavartioston tilastojen mukaan vähentänyt laittomien rajanylitysten määrää yli puoleen.

Kun Puola jatkaa rajaturvallisuuden vahvistamista, viimeaikaiset kuolemantapaukset ja pidätykset korostavat, että rajalla palvelevien turvallisuutta on kiireellisesti parannettava. Rajavartijoille ja sotilaille on käynnistetty valtakunnallisia koulutusohjelmia, jotta he voisivat valmistautua paremmin haasteisiin, joita he kohtaavat etulinjassa.

Laittomat maahanmuuttajat heittelevät ulostekeihäillä haavoittaakseen sotilaita, rajavartijoita ja poliiseja:

Puola aikoo vahvistaa Valko-Venäjän rajaa turvallisuushuolien vuoksi:

Lähde: Remix News