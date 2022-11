Raportti: Suomalaisten pitäisi sopeutua ulkomaalaisiin – ei päinvastoin

Raportissaan Ajatushautomo Agenda nostaa esiin ongelmalliseksi väitetyn asian: suomalaisten on vaikea luottaa ulkomaalaisiin ja avautua heille. Raportin mukaan kotouttamisen perusteluja pitäisi muuttaa niin, että suomalaiset kotoutuisivat omaan maahansa.

Pääministeri Sanna Marinin johtama naisvaltainen Suomen hallitus on suunnitellut tuovansa maahan 50 000 uutta ulkomaalaista työntekijää vuoteen 2030 mennessä maan työvoimapulan korjaamiseksi. Hallituksen mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden tuonti ei ole ongelma sinänsä, vaan ongelma on siinä, että suomalaiset eivät ole samaa mieltä ja suhtautuvat ulkomaalaisiin varsin epäluuloisesti.

Ajatushautomo Agenda, joka kuvailee itseään seuraavasti: ”liberaali ajatushautomo, jolla on vahvat pohjoismaiset ja eurooppalaiset juuret.”, on sopivasti julkaissut raportin ”Miksi MEIDÄN odotetaan vain sopeutuvan?”. Raportin tehtävänä oli kehittää strategia, jonka avulla ulkomaalaiset työntekijät voivat menestyä Suomessa ja siten pysyä maan työmarkkinoilla. Raportin opetus – mikä ei yllätä – on jo vanha, tuttu lause: ”Suurin ongelma on rakenteellinen rasismi”.

Ingrid Biese, sosiaali- ja kunta-alan ”korkeakoulututkija”, kirjoitti raportin yhdessä toimittaja Jeanette Björkqvistin kanssa. Sen lisäksi, että naiset tukeutuivat ”tutkimuksiin ja tilastoihin”, he haastattelivat Suomessa työskenteleviä ulkomaalaisia työntekijöitä ja ulkomaalaisia työntekijöitä työllistäviä työnantajia. Haastattelujen, ”tutkimuksen ja tilastojen” perusteella Biese tekee odottamattoman johtopäätöksen:

– Me kaikki olemme rasisteja tietämättämme. Yhteiskuntamme on rakennettu rasistiselle perustalle, ja vaikka tarkoitamme hyvää, emme aina ymmärrä rakenteita.

Suomalaisten pitäisi ”oppia ymmärtämään paremmin” ihmisiä, jotka heidän on pakko ottaa vastaan

Raportin mukaan kotouttamisajattelu pitäisi kääntää täysin päälaelleen: suomalaiset pitäisi kotouttaa ja keskustella vain siitä, miten suomalaisten pitäisi sopeutua, jotta ulkomaalaiset viihtyisivät paremmin.

Suomeen vuonna 2015 tullut afrikkalaisnainen Harriet Okumu-Nisula kertoo ruotsinkieliselle Svenska YLE:lle, että asenneilmapiiri vaikeuttaa maahanmuuttajatyöntekijöiden elämää. Hän uskoo, että ainoa ratkaisu on luottamuksen luominen ihmisten välille. Hän ehdottaa yksinkertaisia asioita, kuten luontoretkiä ja yhdessä tekemistä töiden jälkeen. Toisena, oletettavasti pakollisena ratkaisuna hän ehdottaa ”kulttuurienvälistä koulutusta” työpaikoilla. Ruotsinkieliselle YLE:lle hän sanoo:

– Suomalainen kulttuuri perustuu rehellisyyteen ja luottamukseen, miten saamme suomalaiset avautumaan ja luottamaan ulkomaalaisiin? Mielestäni meidän on aloitettava kulttuurienvälinen koulutus työpaikoilla.

Sattumoisin ei ole minkäänlaista keskustelua siitä, miten maassa suomalaisten syntyvyyttä voitaisiin lisätä. Valtiovalta näyttää kuitenkin olevan tyytyväinen mihin tahansa syyhyn, jonka se voi kaivaa esiin lisätäkseen väestönvaihtoa. Suomen syntyvyys on yksi maailman alhaisimmista, sillä vuonna 2021 naista kohden syntyi vain 1,37 lasta.

Lähde: Nordfront