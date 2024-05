Ruanda vakoili Ruotsia israelilaisella vakoiluohjelmalla

Afrikkalainen Ruanda on vakoillut Ruotsin suurlähetystöä Kongon pääkaupungissa Kinshasassa, kertoo Ruotsin Televisio SVT. Vakoiluun on käytetty Israelissa suunniteltua Pegasus-ohjelmistoa.

On ollut pitkään tiedossa, että maat, joista tulee maahanmuuttajia ovat vakoilleet Eurooppaan, muun muassa Pohjoismaihin, lähteneitä kansalaisiaan. Pääasiassa vakoilevat maat ovat kiinnostuneita toisinajattelijoitten toiminnasta Pohjoismaissa kotimaansa olojen muuttamiseksi.

Ruotsin suurlähetystön puhelinnumero on lisätty Ruandan Pegasus-ohjelmistoon jo vuoden 2018 huhtikuussa.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo tutkii asiaa.

Nimettömäksi jäävä Säpossa oleva Ruotsin Television lähde pitää Ruandan vakoiluoperaatiota vakavana.

”Asia on äärimmäisen vakava. Vieras valta on halunnut käsiinsä arkaluonteisia tietoja. Aiemmin olemme havainneet Ruandan hallituksen käyttävän pakolaisia vakoiluun, mutta ilmeisesti myös tämän tyyppinen vakoilu on ollut tärkeä osa toimintaa”, lähde kommentoi.

Journalistiverkosto Forbidden Stories paljasti vuonna 2021 israelilaisen NSO-yhtiön kehittämän Pegasus-ohjelman myynnin ulkomaille. Ohjelmalla on vakoiltu totalitärististen hallitusten vastustajia.

Israelilaisen NSO-yhtiön mukaan Pegasus-teknologiaa myydään ”ainoastaan luotetuille tiedustelu- ja rikostutkintaviranomaisille”, ja Pegasusta käytetään ”rikosten ja terrori-iskujen estämiseen”.

Ruandan hallitus kiistää käyttävänsä Pegasus-ohjelmaa. NSO kertoo, että yhtiöllä on ollut sopimus Ruandan kanssa vuoteen 2021 saakka.

Ei ole tiedossa, onko Ruanda, tai jokin muu maa, käyttänyt Pegasusta Suomen tai suomalaisten viranomaisten vakoilemiseen.

Lähde SVT