Ruotsalainen asiantuntija: Ydinvoiman käytöstäpoisto on maksanut satoja miljardeja

Kun Tidön hallitus esitteli hiljattain ehdotuksensa siitä, miten uutta ydinvoimaa voitaisiin rakentaa Ruotsiin, tiedotusvälineissä keskityttiin kustannuksiin. Ei kuitenkaan mainittu niitä valtavia kustannuksia, joita aiheutuisi siitä, että sitä ei olisi – täysin toimivaa ydinvoimaa, jonka sosialidemokraatit ja vihreät murskasivat palasiksi. ”Outoa”, sanoo eräs asiantuntija.

Klas Roudén on sähkövoimainsinööri, ja hän on aiemmin työskennellyt Vattenfallin ja Svenska Kraftnätin palveluksessa. Sosiaalidemokraattien kahdeksan vuotta kestäneen hallituskauden jälkeen hän uskoo, että Ruotsin sähköjärjestelmä on heikentynyt, mikä on aiheuttanut erittäin suuria sosiaalisia kustannuksia.

Keskustelussa keskitytään paljon ydinvoiman uudelleenrakentamisen kustannuksiin, mikä on hänen mukaansa outoa. Kriitikot eivät myöskään esitä uskottavia vaihtoehtoja sille, mitä pitäisi käyttää, kun säästä riippuvaiset energialähteet eivät pysty tuottamaan.

”On outoa, että niin vähän puhutaan vaihtoehtoiskustannuksista eli siitä, mitä ydinvoimaan investoimatta jättäminen maksaa. Mitä Ruotsin ydinvoiman käytöstäpoisto on maksanut yrityksille ja väestölle? Todennäköisesti jo satoja miljardeja kruunuja ja lisäksi miljoonien tonnien ylimääräiset hiilidioksidipäästöt maailmanlaajuisesti vuodessa”, hän sanoo Tidningen Näringslivetille.

Roudén on huolissaan siitä, miten uusi kuiva vuosi hoidetaan, kuten vuosina 2002-2003, jolloin vesivarastot eivät olleet läheskään täynnä. Tuolloin Ruotsissa oli paljon enemmän ydinvoimakapasiteettia. Nykyään tilanne on toinen.

Pienet marginaalit

Sitten on muitakin ongelmia, kuten se, miten järjestelmä käytännössä käsittelee esimerkiksi reaktiivista tehoa, inertiaa ja taajuuden säätöä.

”Yhteiskunta ei ole yhtä hyvin varautunut suuriin häiriöihin kuin aiemmin, vaikka olemme paljon riippuvaisempia sähköstä. En usko, että ihmiset ymmärtävät, miten lähellä se voi olla.”

Samaa mieltä hallituksen kanssa

”Uusien suunniteltujen sähköntuotantolaitosten rakentamatta jättäminen Etelä-Ruotsiin sisältää suuria riskejä”, hän sanoo.

Roudénin johtopäätös on, että Tidön hallitus kantaa vastuunsa ydinvoimapolitiikallaan, joka saattaa olla tällä hetkellä taloudellisesti hankalaa, mutta sähkön kannalta hyvin perusteltua.

Lähde: Tidningen Näringslivet, Samnytt