Ruotsi ensimmäinen länsimaa uudella apinarokkomuunnoksella

Tukholman alueella hoitoon hakeutuneella henkilöllä on diagnosoitu apinarokko (”mpox”), jonka aiheuttaja on kladi I -virusvariantti. Tämä on ensimmäinen tapaus, jossa tämä muunnos on diagnosoitu Afrikan mantereen ulkopuolella.

”Kyseessä on henkilö, joka on saanut tartunnan oleskellessaan Afrikan osassa, jossa mpox-kladi I leviää jatkuvasti. Ruotsissa tartunnan saanut henkilö on saanut hoitoa ja suojatoimenpiteitä”, sanoo Magnus Gisslén, Ruotsin kansanterveysviraston epidemiologi.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on juuri luokitellut I-kladin apinarokon leviämisen Kongon demokraattisessa tasavallassa ja sen naapurimaissa ”kansainväliseksi kansanterveydelliseksi hätätilanteeksi”.

I-kladi aiheuttaa saman mpox-perussairauden kuin IIb-kladi, joka on aiemmin Ruotsissa homoseksuaalien keskuudessa levinnyt muunnos, mutta siihen liittyy todennäköisesti suurempi riski vakavampaan tautiin ja suurempi kuolleisuus.

WHO:n väitteiden mukaan, aiempi maailmanlaajuinen epidemia, jossa esiintyi IIb-kladin virusvariantti, levisi pääasiassa homoseksin kautta, kun taas I-kladi leviää nyt laajemmin muiden kontaktireittien kautta – pääasiassa kotitalouden läheisten kontaktien kautta, usein lapsiin.

WHO huomauttaa kuitenkin, että myös Afrikassa nyt leviävä uusi 1b-kladin muunnos ”näyttää leviävän pääasiassa seksuaalisten verkostojen kautta”.

Apinarokko on luokiteltu kansanterveydelliseksi hätätilanteeksi, mikä tarkoittaa, että tartuntojen torjuntatoimenpiteisiin, kuten jäljittämiseen, testaukseen ja varotoimiin, on varauduttu. Ruotsissa on myös saatavilla rokotteita ja viruslääkkeitä.

”Vaikka tämä tapaus ei sinänsä anna aihetta ylimääräisiin infektioiden torjuntatoimenpiteisiin, suhtaudumme erittäin vakavasti Mpox-kladi I:n puhkeamiseen. Seuraamme sitä tarkasti ja arvioimme jatkuvasti, tarvitaanko uusia toimenpiteitä”, Gisslén sanoo.

Ruotsissa on aiemmin todettu noin 300 apinarokkotapausta, jotka kaikki liittyvät IIb-kladin virusvariantin maailmanlaajuiseen taudinpurkaukseen.

Lähde: Fria Tider