Ruotsi: Jengit maksavat velkoja nuorilla tytöillä

Rikollisjengien piireissä liikkuvilla tytöillä on suuri riski joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, kertoo Ruotsin Tasa-arvovirasto.

Tytöillä ja heidän seksuaalisilla palveluillaan muun muassa maksetaan jengien jäsenten velkoja, sekä palveluksia. Tyttöjä myös tarjotaan ja myydään kilpaileville jengeille. Myös prostituoiduksi pakottaminen on yleistä.

Usein jengiin kuuluva poikaystävä pakottaa tytön kuittaamaan miehen velan seksillä velkojalle.

Tytöt ovat Tasa-arvoviraston mukaan tiukasti poikaystävänsä kontrollissa, ja moni tyttö tulee niin sanotusta ”kunniakulttuurista”, jossa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei voi kertoa, tai pyytää apua. Poikaystävät ja muut jengien miespuoliset jäsenet ovat myös hanakoita käyttämään väkivaltaa pakottaakseen tytön tottelemaan.

Kaikki jengeissä tapahtuva väkivalta ei ole ruumiillista.

”Hyväksikäytöllä on monta muotoa”, sanoo Tasa-arvovirastoa edustaja Sofie Kindahl. ”Se voi tapahtua verkossa, tai olla fyysistä hyväksikäyttöä”.

Ruotsin Tasa-arvovirasto ei tiedä, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse. Virasto on kuitenkin saanut tietoja, että jengeissä tapahtuu tyttöjen hyväksikäyttöä eri puolilla maata. Tietoja on vaikea saada.

”Tämä on erittäin huolestuttavaa”, Kindahl jatkaa. ”Olemme erittäin huonoja kysymään seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kun puhumme lasten ja nuorten kanssa. Siksi tämä ryhmä jää pimentoon”.

Tasa-arvoviraston viime vuonna kuntien työntekijöille tekemän kyselyn mukaan 20% vastasi, että ei ole havainnut nuorten tyttöjen joutuvan hyväksikäytetyksi rikollisjengeissä.

”Tämä ei johdu siitä, että hyväksikäyttöä ei tapahdu, vaan koska meiltä puuttuu kyky ja keinot havaita se”, Sofie Kindahl täsmentää.

Ruotsin kaltainen rikollisjengiongelma on vasta tuloillaan Suomeen, vaikka jengit ovat jo asettuneet tänne. Tulevina vuosina tilanteen Suomessa uskotaan muuttuvan samanlaiseksi, kuin se on Ruotsissa nyt.

