Ruotsi: koulun varoja kavallettiin Somaliaan

Göteborgilaisen Ramösseskolan-koulun aiempi rehtori Abdirizak Waberi tuomittiin 4,5 vuodeksi vankeuteen törkeästä kavalluksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Rehtori Waberi oli kavaltanut koulunsa varoja noin 12 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,3 miljoonaa euroa).

Rahat siirrettiin muun muassa Somaliaan.

Abdirizak Waberi on entinen Ruotsin Maltillisen Kokoomuksen kansanedustaja. Hän on kieltänyt syyllistyneensä rikokseen ja valitti käräjäoikeudessa saamastaan tuomiosta. Hovioikeus on nyt vahvistanut Waberin saaman vankeustuomion.

Lähde SVT