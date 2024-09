Ruotsi: Lukion luuranko haudan lepoon

Tukholman seudulla sijaitsevan Danderydin lukion teatterirekvisiittana käytettyä luurankoa luultiin jäljennökseksi. Viime vuonna luuranko paljastui aidoksi ihmisen jäänteeksi.

Luurangon arvioidaan olleen lukiossa ainakin 50 vuotta, ja vainajan henkilöllisyyttä tai kuolinaikaa ei tiedetä.

Teorian mukaan luuranko olisi 100-150 vuotta vanha kiinalaisen tai intialaisen ihmisen luuranko. Satakunta vuotta sitten luurangot olivat statussymboleja ja ihmisluurankoja käytettiin anatomian opiskeluun. Toimivia jäljitelmiä saatiin vasta pitkälti 1900-luvun puolella ja aidoilla luurangoilla käytiin ennen jäljitelmiä kansainvälistä kauppaa. Kiina sekä Intia olivat tuolloin suuren luokan luurankojen toimittajia.

Luuranko on todennäköisesti tullut Danderydin lukioon anatomian opiskelua varten. Tähän viittaa sen aiempi sijainti biologian luokassa.

Danderydin lukion luurangon paljastuminen aidoksi herätti Ruotsissa suurta huomiota, ja ihmisen jäänteet tullaan krematoimaan. Tuhkat lasketaan Danderydin muistolehtoon.

Luurangon pääkallo on jossain vaiheessa kadonnut. Mahdollisesti pääkallo on varastettu, mutta vuosikymmenten jälkeen pääkallon kohtaloa, tai nykyistä olinpaikkaa on mahdoton selvittää.

Lähde SVT txt-tv sekä Mitt i Stockholm- lehti