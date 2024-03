Ruotsi: Maahanmuuttajat yhä suurempi terrorismin ja turvallisuuden uhka

Ruotsi ja ruotsalaiset ovat jo useiden vuosien ajan eläneet lisääntyneen terrorismin uhan kanssa, joka on peräisin pääasiassa väkivaltaisesta islamismista. Ruotsin Säpo raportoi nyt terrori- tai turvallisuusuhkaksi epäiltyjen maahanmuuttajien määrän jyrkästä kasvusta.

Viime vuonna Säpo tunnisti 1 063 maahanmuuttajaa – eli keskimäärin kolme päivässä – joita se piti terroristi- tai turvallisuusriskinä. Tiedot välitetään Ruotsin maahanmuuttovirastolle, jotta se neuvoo virastoa olemaan myöntämättä näille ihmisille työ- tai oleskelulupia tai kansalaisuutta.

Säpo toteaa myös, että vuoden 2023 luku on viisi-kahdeksan kertaa suurempi kuin vielä muutama vuosi sitten. Tämä siitä huolimatta, että turvapaikka-, oleskelulupa- ja kansalaisuushakemusten määrä on hieman laskenut.

Ruotsissa olevien vaarallisten ihmisten määrän jyrkkä kasvu johtuu islamistisen terrorismin uhkatason edelleen kasvusta ja siitä, että Ruotsiin matkustaa yhä enemmän ihmisiä, joilla on pahoja aikeita. Osasyynä sanotaan olevan myös se, että Säpo on kehittynyt paremmaksi löytämään sellaiset maahanmuuttajat, jotka aiemmin ovat jääneet huomaamatta.

Uhkia jopa valittujen kiintiöpakolaisten keskuudessa

Turvallisuuspalvelu tunnistaa myös kiintiöpakolaiset uhkana. Raporttien mukaan terroristi- ja muita vastaavia aikeita omaavia maahanmuuttajia on onnistunut livahtamaan niiden joukossa, jotka maahanmuuttovirasto on valinnut ja jotka palkitaan elämästä Ruotsissa. Vaikka kiintiötä vähennettiin 6 400:sta 900:aan henkilöön vuonna 2023 SD:n aloitteesta, terroristi- ja turvallisuusuhkaksi epäiltyjen osuus on kasvanut 3 prosentista 8-9 prosenttiin.

Todelliset luvut terrorismi- tai turvallisuusuhkaa aiheuttavista maahanmuuttajista saattavat kuitenkin olla vielä korkeammat. Suurin osa tapauksista on sellaisia, jotka maahanmuuttovirasto on merkinnyt Säpon tutkittavaksi.

Säpo on siis suurelta osin riippuvainen toisen viranomaisen epäilyistä, mihin tapauksen hoitajilla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta. He kuitenkin väittävät, että heillä on myös ”muita lähteitä” sekä Ruotsissa että muissa maissa. Suurin osa niistä on kuitenkin luottamuksellisia yleisölle ja tiedotusvälineille.

Terrorismin uhkataso kohonneesta erittäin kohonneeseen tasoon

Ruotsissa on jo vuosia ollut kohonnut terrorismin uhkataso, joka on kolme-viisi -portaisella asteikolla. Mutta viime vuoden elokuussa se nostettiin neljään – eli terroritekojen riski on huomattavasti kasvanut.

Syynä on lähes yksinomaan väkivaltaisen islamin lisääntynyt uhka. Muun muassa pelätään, että huomattavasti useammat ihmiset pyrkivät Ruotsiin ”kostamaan” kiistanalaisia koraanin polttamisia.

Viime vuonna maahanmuuttovirasto myönsi 102 139 oleskelulupaa ja 68 168 uutta Ruotsin kansalaisuutta. Säpo on ollut mukana tarkastamassa vain murto-osaa näistä.

Lähde: Samnytt