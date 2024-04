Ruotsi: murhaajan etsintä jatkuu – asukkaat kauhuissaan

Perjantaihin mennessä yhtään epäiltyä ei ole pidätetty 39-vuotiaan Mikaelin murhasta, jota ammuttiin päähän hänen 12-vuotiaan poikansa nähden. Samaan aikaan Tukholman monikulttuurisen Skärholmenin esikaupungin asukkaat todistavat, kuinka rikollisten raivo hallitsee yhä enemmän heidän jokapäiväistä elämäänsä ja levittää turvattomuutta ja pelkoa.

Viime keskiviikkona tapahtui korkean profiilin murha, joka on herättänyt uudelleen henkiin viime vuosikymmenten pahasti väärin hoidetun maahanmuuttopolitiikan ja sen seuraukset tuleville sukupolville.

Poliisin tiedottaja Ola Österling kertoo, että murhaajan jahtaamisessa on käynnissä intensiivinen tutkinta.

Murhan tapahtumapaikalla sijaitsevan jalankulkutunnelin kautta kulkee päivittäin paljon ihmisiä metroon, supermarkettiin, kouluun ja suureen ostoskeskukseen Skärholmen Centrumiin ja takaisin.

Murhan jälkeen Skärholmenin piirihallinto on erityisvalmiudessa, tarjoaa kriisitukea ja paikalla on kenttäavustajia ja vartijoita.

”Suuri pelkoni on, että jollakin jengiampumiseen osallistuneista on nuorempia sisaruksia, jotka käyvät samaa koulua kuin poikani. Silloin hän joutuu tulilinjalle, jos he haluavat tulla sinne kostamaan”, sanoo Mitt i:lle puhunut ohikulkija Jenny Jansson.

”Yrität suojella läheisiäsi ja menet ulos tarkistamaan, ettei siellä ole pysäköityjä autoja, joiden ei pitäisi olla siellä. He pitävät silmällä, kuka portille menee, ja puhuvat lapsilleen siitä, mitä heidän pitäisi huomioida.

Tee itsestäsi näkymätön

Hän keskustelee jatkuvasti poikansa kanssa siitä, miten hänen pitäisi käyttäytyä, eikä hän saa mennä ulos tiettyjen aikojen jälkeen eikä varsinkaan yksin. Ulkona ollessaan hänen on myös oltava varovainen ja vältettävä jengejä.

”Hänen pitäisi yrittää olla näkymätön, eihän sitä tiedä, mikä heidät saa ärsyyntymään”. Hänen on myös varmistettava, että hänen matkapuhelimensa on aina ladattu, jos hän joutuu soittamaan poliisille.

Toiset sanovat, että he menevät ulos aina pareittain eivätkä koskaan iltaisin.

Lähde: Samnytt

