Ruotsi: Siviilin täytyy pärjätä sodan aikana viikko omillaan

Turvallisuusvirasto MSB on julkaissut päivitetyn version ruotsalaisille jaettavasta esitteestä ”Jos kriisi puhkeaa tai sota syttyy”. Esite tullaan jakamaan kotitalouksiin Ruotsissa 18.11. alkaen, mutta se on sähköisenä jo saatavilla MSB: kotisivulla. Esite on saatavilla myös suomeksi.

Esitteessä kerrotaan varautumisesta kriisiin tai sotaan, ja Ruotsin asukkaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Päivitetyn esitteen mukaan ruotsalaisen täytyy kriisin tai sodan tultua selvitä viikko omin voimin.

Jokaisen täytyy itse huolehtia ruuan, veden, lääkkeitten ja hygieniatuotteitten riittävyydestä seitsemän päivän ajan, sekä pystyä ottamaan vastaan esimerkiksi radiossa annettuja ohjeita. Erityisesti painotetaan selviämistä ilman kännykkää, ja sen sovelluksia. Kotikaupungissa täytyy kyetä suunnistamaan ilman GPS:ää ja seuraamaan tiedotteita ilman kännykkää.

Sen lisäksi, että asukkaan on kyettävä huolehtimaan itsestään ja läheisistään, heidän odotetaan auttavan muita lähialueellaan.

Ruotsalaiset, jotka pärjäävät omillaan normaalioloissa, saavat pärjätä itse myös kriisissä ja sodassa. Tukea normaalioloissa tarvitsevat, joutuvat ottamaan enemmän vastuuta omasta selviytymisestään.

”Solidaarisuuden nimissä, ihminen ei saa kuormittaa yhteiskuntaa”, sanoo siviilipuolustuksesta vastaava ministeri Carl- Oskar Bohlin (maltillinen kokoomus).

Lähde SVT