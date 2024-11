Ruotsidemokraatit haluavat myydä aseita Israelille

”Kansallismieliseksi” mediassa luokiteltu Ruotsidemokraatit-puolue haluaa Ruotsin myyvän aseita Israelille. Ruotsi on vuosikymmeniä ollut eräs maailman suurimmista asekauppiaista, ja maalla on puolustusvoimien alasajosta huolimatta merkittävää aseteollisuutta.

Ruotsidemokraattien edustajan Aron Emilssonin mukaan Ruotsi on Israelin tärkeä liittolainen juutalaisvaltion käymässä ”sodassa terroria vastaan”.

Israel on viime vuoden lopulta saakka käynyt sotaa islamistisen Hamas-järjestön kanssa, ja kuluvana vuonna Israel on pommittanut myös Libanonia, ja siellä toimivaa Hizbollah-järjestöä.

YK:n raportin mukaan 70% Israelin Gazan kaistalle kohdistamien ilmapommitusten kuolonuhreista on naisia ja lapsia. Raportti arvioi Israelin surmaavan ”kaksi äitiä joka tunti”. Sodassa on kuollut palestiinalaislähteitten mukaan 43 391 ihmistä marraskuun 2024 alkuun mennessä.

Liberaalit-puolue tukee ajatusta ruotsalaisaseitten myynnistä Israelille.

”Kantava ajatus on, että Israel on demokratia, jolla on oikeus puolustaa itseään”, perustelee Liberaaleja edustava Joar Forssell. ”Puolustamiseen tarvitaan aseita”.

Puolueen mukaan asevienti tulisi sallia kaikkiin demokraattisiin maihin. Ruotsin nykyinen säännöstö ei salli aseitten vientiä sotaa käyviin maihin, paitsi jos vientiin saa erivapauden turvallisuus- tai puolustuspoliittisista syistä.

Ruotsin muut eduskuntapuolueet eivät kannata asevientiä Israeliin.

