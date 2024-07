Ruotsista tulleet somalialaiset huumesalakuljettajat tuomittiin Suomessa enimmäisrangaistukseen

Tukholman Rinkebyn esikaupunkialueella toimivan ”Kuolemanpartio”-jengin (Dödspatrullen) järjestämästä laajamittaisesta huumekierroksesta on tuomittu vankilaan yhteensä 22 ihmistä. Tämä käy ilmi Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta. Tuomituista kolme on Ruotsin kansalaisia, jotka tuomittiin kyseisestä rikoksesta lain ankarimpaan rangaistukseen eli kymmenen vuoden vankeuteen.

Helsingin poliisi takavarikoi viime tammikuun 14. päivänä liikennevalvonnan yhteydessä pienen määrän hasista ja suuren määrän käteistä rahaa. Autossa ollut mies pidätettiin, ja seuraavana päivänä tehdyssä kotietsinnässä löytyi lähes 1,5 kiloa amfetamiinia.

Poliisi kuulusteli pidätettyä miestä ja tutki hänen matkapuhelimensa. Siinä oli puhelinnumeroita ja viestejä, jotka oli lähetetty Tukholman Rinkebyn esikaupungissa asuvalle miehelle.

Satoja kiloja huumeita

Samoihin aikoihin Suomen huumepoliisit havaitsivat Helsingin kaduilla ”tummaihoisia” ihmisiä, jotka ”puhuivat keskenään ruotsia”. Nämä ihmiset näyttävät pyrkineen luomaan yhteyksiä tunnettuihin paikallisiin rikollisiin.

Seuraavien kuukausien aikana pidätyksiä ja ratsioita tehdään lisää. Kävi ilmi, että kyseessä on Tukholmassa toimiva Dödspatrullen-rikollisjengi, joka yrittää vakiinnuttaa asemaansa maassa.

Somalialaisten hallitsema rikollisjengi on salakuljettanut satoja kiloja huumeita kuorma-autoilla Ruotsista Tornion rajanylityspaikan kautta. Yritys ottaa Suomen huumekauppa haltuunsa.

Ruotsalaisille somaleille maksimirangaistus

Viime vuoden syyskuussa yhteensä 26 miestä vastaan nostettiin syytteet muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Viime viikolla heistä 22 tuomittiin vankeuteen.

Kolme tuomituista sai maksimirangaistuksen eli kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen. Kaksi heistä on Mohamed Abdulkadir Okashe ja Hassan Abdulkadir Mohammed, jotka molemmat ovat Ruotsin toisen polven maahanmuuttajia Somaliasta. Kolmas on Mazen Omer, joka on myös syntynyt Ruotsissa, mutta jolla on eritrealainen maahanmuuttajatausta.

Neljäs ruotsinsomalialainen, Mahad Ahmed Ali, tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta.

Kaikilla neljällä on aiempia tuomioita toistuvista rikoksista Ruotsissa.

Lähde: Samnytt