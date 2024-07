Kroos jää Espanjaan turvallisuussyistä, koska Saksassa hän ei enää uskalla päästää tytärtään illalla ulos.

Saksalainen jalkapallotähti Toni Kroos kertoi ZDF:n podcastissa, että Saksa ei ole enää se maa, joka se oli 10 vuotta sitten, koska maahanmuutto on lisääntynyt. Hän jää Espanjaan, koska ei uskalla päästää tytärtään illalla ulos saksalaisissa kaupungeissa.

Kroos, joka voitti 114 maajoukkuekapselia ennen kuin lopetti ammattilaisjalkapallon perjantai-iltana maansa hävittyä Espanjalle Euro 2024 -kisoissa, esitti kommenttinsa Lanz & Precht -podcastissa.

Saksan kaikkien aikojen menestyneimmäksi pelaajaksi tituleerattu mies on asunut Espanjassa viimeisen vuosikymmenen ajan pelatessaan Real Madridissa.

Kroos sanoi jäävänsä Espanjaan perheensä kanssa, vaikka hänen jalkapallouransa siellä päättyykin, koska hänen sanojensa mukaan ”Saksa ei ole enää sama maa, joka se oli kymmenen vuotta sitten, kun lähdimme”.

Espanjaan verrattuna Kroos sanoi ”tuntevansa olonsa levottomammaksi päästääkseen tyttärensä ulos illalla saksalaisessa suurkaupungissa”.

Entinen MM-voittaja sanoi, että ”massamaahanmuuttokysymys on Saksassa jatkuvasti läsnä ja että siitä on tullut täysin hallitsematon”.

Kroos sanoi, että osa maahanmuuttajista on hyviä ihmisiä, mutta ”jos heitä ei pysty erottamaan niistä, jotka eivät ole meille hyväksi, se on lopulta ongelmallista. Silloin saksalaisten asenteesta tulee yhä jakautuneempi.”

Podcastin juontaja Markus Lanz oli Kroosin kanssa samaa mieltä siitä, että ongelmia on kaikkialla. On liikaa ulkomaalaista väkeä, ja että tavallisia ihmisiä ei pitäisi mustamaalata rasisteiksi, jos he puhuvat rehellisesti asiast.

Kuten aiemmin on korostettu, liittovaltion hallituksen julkaisemien uusien lukujen mukaan ulkomaalaiset maahanmuuttajat ovat vastuussa lähes kuudesta kymmenestä väkivaltarikoksesta Saksassa.

Vaikka ulkomaalaiset maahanmuuttajat muodostavat noin 14,6 prosenttia väestöstä, he olivat vastuussa 58,5 prosentista kaikista väkivaltarikoksista.

Saksan viranomaiset ovat asettaneet korkean profiilin henkilöitä, myös poliitikkoja syytteeseen ongelman esiin tuomisesta, ja poliittinen järjestelmä jatkaa pyrkimyksiään kieltää maahanmuuttovastainen oikeistolainen AfD-puolue ”demokratian pelastamisen” nimissä.

Lähde: Modernity News