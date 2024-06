Saksan ennätyslukemat: 57% turvapaikanhakijoista ei ollut henkilöllisyystodistusta tähän mennessä vuonna 2024

Ennätysmäärällä maahanmuuttajia ei ole passia tai henkilöllisyystodistuksia, ja heidän karkottamisensa on lähes mahdotonta.

Saksaan saapuu tänä vuonna edelleen valtavia määriä maahanmuuttajia, ja ennätysmäärällä heistä ei ole henkilöllisyystodistusta, mikä tekee näiden uusien tulokkaiden karkottamisesta lähes mahdottoman tehtävän.

Liittovaltion maahanmuutto- ja pakolaisviraston (BAMF) tietojen mukaan 57 prosentilla vuoden 2024 turvapaikanhakijoista – kun vuonna 2023 vastaava luku oli 48 prosenttia – ei ole henkilöllisyystodistusta, jolla he voisivat todistaa henkilöllisyytensä, ikänsä tai lähtömaansa.

Saksalaisen Welt-sanomalehden mukaan noin 100 000 maahanmuuttajaa tuli Saksaan laittomasti tammikuun ja toukokuun välisenä aikana, ja reilusti yli puolella heistä ei ollut passia tai kansallista henkilötodistusta.

Henkilöllisyystodistuksen puuttuminen tarjoaa laittomille maahanmuuttajille valtavan edun, sillä Saksa ei voi juuri koskaan karkottaa näitä ulkomaalaisia. Saksan viranomaiset eivät yksinkertaisesti tiedä heidän alkuperämaataan. Maat, joista nämä siirtolaiset tulevat, eivät juuri koskaan ota kansalaisiaan takaisin, jos heillä ei ole passia.

Saksalla on tällä hetkellä 250 000 maahanmuuttajaa, jotka se haluaisi karkottaa, mutta tämän vuoden tammi-huhtikuusta huhtikuuhun näistä maahanmuuttajista karkotettiin vain 6300.

He eivät pakene sotaa tai vainoa, mutta heitä ei lähes koskaan karkoteta

Maahanmuuttajia puolustavien eturyhmien mukaan passi tai henkilöllisyystodistus on helppo kadottaa sotaa tai vainoa paetessa, mutta Turkin kansalaisia koskevat tiedot kertovat toista tarinaa. Viranomaiset tarjoavat vain yhdelle kymmenestä Turkin kansalaisesta turvapaikkaoikeutta Saksassa. Valtaosa heistä ei pakene sotaa tai vainoa. Tästä huolimatta 57,5 prosentilla laittomasti maahan saapuvista turkkilaisista ei ole mukanaan henkilöllisyystodistuksia.

Turkkilaiset ovat nyt myös kolmanneksi suurin Saksaan saapuvien laittomien maahanmuuttajien ryhmä syyrialaisten ja afganistanilaisten jälkeen.

Weltin kanssa nimettömänä puhunut BAMF:n virkamies sanoi, että se, että Turkki on ”OECD:n ja Naton jäsenmaa”, jossa on ”suuri määrä kansalaisia ilman henkilöllisyyspapereita, on absurdia”. Itse asiassa Turkissa on tiukka laki, jonka mukaan ”jokaisella Turkin kansalaisella on oltava henkilökortti”. Turkkilaiset eivät myöskään saa käyttää palveluja tai lähettää lapsiaan kouluun ilman henkilöllisyystodistuksia.

Toinen karkotuksia käsittelevä virkamies kertoi Weltille, että suurin osa turkkilaisista voi turvapaikkakuulusteluissa ”tuskin kertoa mitään olennaista” todistaakseen, että he pakenevat vainoa. Tuskin ketään näistä kielteisen päätöksen saaneista turkkilaisista kuitenkaan karkotetaan.

”Niin kauan kuin emme voi esittää passia Turkin puolelle, mitään ei tapahdu”, sanoi viranomainen.

Toinen liittovaltion lentovirkailija, joka työskentelee maahanmuuttajia karkottavien lentojen parissa, sanoi: ”Voin kertoa teille – jos emme kiinnitä huomiota siihen, keitä tuomme maahan, emme koskaan ratkaise tätä asiaa karkotusten avulla. Se on uskomattoman monimutkaista.”

Myös muissa maissa, kuten Irlannissa, on samoja ongelmia, ja Ryan Airin toimitusjohtaja Michael O’Leary totesi, että maahanmuuttajat huuhtovat henkilöllisyystodistuksensa alas vessanpöntöstä Irlantiin saapuvilla lennoilla.

Maahanmuuttajien käytäntö, jonka mukaan he hävittävät henkilöllisyystodistuksensa matkalla Eurooppaan, on ollut yleistä ja jatkunut jo lähes vuosikymmenen ajan. Vuonna 2020 Saksassa oli jo 400 000 maahanmuuttajaa, joiden syntymäaika on 1. tammikuuta, koska kaikki nämä maahanmuuttajat tulivat Saksaan ilman henkilöllisyystodistuksia.

Maahanmuuttajat hyötyvät myös siitä, että he voivat ilmoittaa oman ikänsä, ja osa heistä väittää olevansa alaikäisiä, vaikka he todellisuudessa ovat aikuisia. Näitä maahanmuuttajia on vielä vaikeampi karkottaa, ja he saavat koulutusta ja sosiaalietuuksia, joita vanhemmat maahanmuuttajat eivät saa. Kun asiantuntijalääkärit tutkivat maahanmuuttajat, valtaosa tapauksista osoittaa, että he ovat ilmoittamaansa ikää vanhempia.

Siirtolaisuus on maksanut Saksalle valtavia summia rahaa. Akateeminen asiantuntija ja taloustieteilijä, professori Bernd Raffelhüschen Freiburgin Albert-Ludvig-yliopistosta paljasti, että maahanmuuttajat ovat jo maksaneet Saksalle 5,8 biljoonaa euroa sosiaaliturvan, asumisen ja muiden palvelujen vuoksi.

Lähde: Remix News