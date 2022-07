Saksan uusi syrjinnänvastainen komissaari nimitti etnisiä saksalaisia ”perunoiksi”

Monet poliitikot vastustivat kiivaasti hänen nimitystään ja sanoivat, ettei hän ole menneisyytensä vuoksi sopiva arvioimaan syrjinnän vastaisia asioita.

Ferda Atamanista on tullut Saksan uusi liittovaltion syrjinnänvastainen komissaari huolimatta esittämistään rasistisista väitteistään ja siitä, että hän on kirjoittamassaan lehden kolumnissa kutsunut etnisiä saksalaisia ”perunoiksi”.

Kiistelty Ataman on rakentanut uransa identiteettipolitiikan ympärille, ja hän on aiemmin esittänyt useita rasistisia huomautuksia. Esimerkiksi Spiegel-lehden kolumnissa hän kirjoitti, että monet Saksan kansalaiset ”mutatoituvat joskus ohutihoisiksi Emo-saksalaisiksi”, jos heitä kutsutaan ”perunoiksi”.

Lisäksi Ataman kirjoitti: ”Yllättävän moni pitää tätä loukkaavana syrjintänä. Miksi?” Sitten hän jatkaa vastaamalla omaan kysymykseensä ja kirjoittaa: ”Siispä heidän raivoamisensa perunasaksalaisista liittyy johonkin muuhun. Kyse on sisäisestä vastustuksesta käsitellä itseään ja omia etuoikeuksiaan.”

Hän on kutsunut saksalaisia myös ”almaaneiksi”, mikä on halventavaa slangia saksalaisille, joilla on saksalaisille tyypillisiä piirteitä.

Spiegel-kolumnissaan helmikuussa hän kehotti saksalaisia osallistumaan ”nimitalkoisiin” ja suositteli, että etniset saksalaisvanhemmat nimeäisivät lapsensa ”Osmaneiksi, Aliyeheiksi, Khuyeneiksi”, kun taas maahanmuuttajalapset saisivat perinteiset saksalaiset nimet.

Atamanin Twitter-syöte oli täynnä twiittejä valkoisten etuoikeuksista, maahanmuuttajakysymyksistä ja niin sanotusta syrjinnästä. Kuitenkin hän jatkoi tiettävästi tuhansien twiittiensä poistamista sen jälkeen, kun hänen kampanjansa syrjinnänvastaisen komissaarin viran saamiseksi alkoi.

Ataman haluaa palkata enemmän maahanmuuttajia journalisteiksi

Atamaanin vanhemmat ovat kotoisin Turkista. Häntä on myös syytetty siitä, että hän on jättänyt huomiotta pakkoavioliittoja, turkkilaista nationalismia ja sukuelinten silpomista koskevat kysymykset, jotka ovat huolestuttaneet Saksaa lisääntyneen maahanmuuton vuoksi.

Ataman voitti komissaarin paikan Saksan parlamentissa (Bundestag) käydyn äänestyksen jälkeen. Äänestyksessä annettiin 376 kyllä-ääntä 278 ei-ääntä vastaan ja 14 äänesti tyhjää. Monet poliitikot vastustivat kuitenkin kiivaasti hänen nimitystään ja sanoivat, ettei hän ole menneisyytensä vuoksi sopiva arvioimaan syrjinnän vastaisia asioita.

Kristillisdemokraattisen liiton (CDU) Bundestagin jäsen Christoph de Vries kieltäytyi äänestämästä häntä ja kirjoitti Twitterissä: ”Kenen tahansa, joka joutuu siivoamaan menneisyyttään poistamalla tuhansia twiittejä salatakseen kantansa, ei pitäisi ottaa tulevaisuudessa vastuuta liittovaltion hallituksessa syrjinnän vastaisena virkamiehenä.”

Wer seine Vergangenheit durch Löschung tausender Tweets bereinigen muss, um seine Haltung zu verbergen, sollte für die Zukunft keine Verantwortung in der @BReg_Bund als #Antidiskriminierungsbeauftragte tragen. Ich werde am Donnerstag gegen die Wahl von Ferda #Ataman stimmen. — Christoph de Vries (@VriesChristoph) July 4, 2022

Myös hallituskoalitioon kuuluvat vapaat demokraatit (FDP) kuitenkin vastustivat sitä.

”Ataman edustaa erityisellä tavalla jakavaa identiteettipolitiikkaa, toisin ajattelevien kunnianloukkaamista ja haluttomuutta erottaa asioita toisistaan”, sanoi liittovaltuuston jäsen Linda Teuteberg saksalaisessa Neue Zürcher Zeitung -lehdessä.

Ataman on mukana perustamassa lobbausjärjestöä ”Neue Deutsche Medienmacher” (”Uudet saksalaiset mediantekijät”) , joka haluaa palkata enemmän maahanmuuttajia journalisteiksi. Joka vuosi he palkitsevat ”kultaisen perunan erityisestä vastarintaliikkeen tekemästä raportoinnista”. 43-vuotias Ataman on toiminut muun muassa liittovaltion syrjinnänvastaisen viraston neuvoa-antavan komitean varajäsenenä.

Onko valkoisiin kohdistuva rasismi yhä useammin hyväksyttävää?

Atamanin nimitys ei ole aivan ainutlaatuinen länsimaissa. Siellä näytetään olevan yhä suvaitsevaisempia vähemmistöjä kohtaan, jotka ovat esittäneet rasistisia huomautuksia valkoisista ihmisistä. Esimerkiksi Ranskan kiistelty uusi opetusministeri Pap Ndiaye nimitettiin hiljattain tehtäväänsä. Hän on tehnyt rasistisia huomautuksia valkoisia kohtaan, osallistunut valkoisilta kiellettyihin tilaisuuksiin ja kirjoittanut raportteja, joissa vaaditaan vähemmän valkoisten ihmisten läsnäoloa Pariisin oopperassa. Rasismihistoriastaan huolimatta hän myös väitti, että Ranska on ”rakenteellisesti rasistinen”.

Yhdysvalloissa tilanne ei ole kovin erilainen. Vaikka Kristen Clarke kirjoitti Harvard Crimson -lehteen artikkelissaan, että mustat ovat geneettisesti valkoisia parempia, ja hän järjesti antisemitistisen luennoitsijan Harvardin yliopistolle, hänet nimitettiin oikeusministeriön kansalaisoikeusosastoon presidentti Joe Bidenin alaisuuteen. Monet väittivät, että tämä olisi paitsi törkeä ennakkotapaus, mutta se olisi myös kaksinaismoralismia, jota kukaan valkoihoinen hakija ei olisi koskaan pystyisi saavuttamaan. Jos joku valkoihoinen olisi kirjoittanut jotakin vastaavaa, ja väittänyt valkoihoisten olevan mustia parempia, hänet olisi canceloitu todella nopeasti.

Jopa New York Timesin kaltaiset pyhät liberaalit laitokset kieltäytyivät erottamasta yhtä johtokunnan jäsenistään, Sarah Jeongia. He jopa puolustivat häntä päätoimittajan mielipidekirjoituksessa lukuisien ”rasististen twiittien” ilmaannuttua. Timesin mielestä se, että twiitit oli suunnattu valkoisille, teki niistä ”asianmukaisia ja hyväksyttäviä”.

”Ovatko valkoiset ihmiset geneettisesti taipuvaisia palamaan nopeammin auringossa, jolloin he loogisesti katsoen sopivat vain elämään maan alla kuin ryömivät örkit”, hän kirjoitti joulukuussa 2014.

Jeong kirjoitti myös heinäkuussa 2014: ”Voi veljet, on aika sairasta, miten paljon iloa saan siitä, että voin olla julma vanhoja valkoisia miehiä kohtaan.”

Hän käytti myös hashtagia ”#CancelWhitePeople” ja ilmaisi suuttumuksensa siitä, että ”valkoiset ihmiset merkkaavat internetin mielipiteillään kuin koirat, jotka kusevat palopostiin”.

Lähde: Remix, Spiegel