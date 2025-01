Ilotulitteet eivät aiheuttaneet Euroopassa suuria ongelmia ennen monikulttuurisuuden aikakautta.

Poliisin tiedot osoittavat Berliinin uudenvuodenaaton rikosten takana olleen tyypilliset epäillyt, eli ulkomaalaiset ja Saksan kansalaiset maahanmuuttajataustoilla.

Uudenvuodenaatto Saksan suurimmissa kaupungeissa sujui totuttuun tapaan, eli ”nuoret miehet” ampuivat ilotulitteita väkijoukkoja kohti, sytyttivät tulipaloja ja hyökkäilivät pelastustyöntekijöiden kimppuun. Tällä kertaa 5 ihmistä kuoli ja 363 loukkaantui, joista 52 päätyi sairaalaan.

Nius.de-medialle vuotaneen tiedon mukaan 670 Berliinin uuden vuoden aaton rikoksista kiinniotetuista 406 on Saksan kansalaisia ja 264 ulkomaalaisia. 39,4% tekijöistä on siis ulkomaalaisia, pääosin turkkilaisia, syyrialaisia ja afgaaneja.

Samalla kuitenkin 65% ”saksalaisista” tekijöistä pääosalla on ei-saksalainen, yleisimmin arabitaustainen etunimi. Mohammed, Ali, Hassan ja Yussuf ollessa tyypillisimmät. Tämän asian valossa ulkomaalaisten ja maahanmuuttajataustaisten Saksan kansalaisten osuus aaton kaaoksen aiheuttajista on ainakin 80 prosenttia. Tämäkin luku on todennäköisesti alakanttiin laskettu osalla rotumuukalaisistakin saattaessa olla länsimaalainen etunimi.

Ongelman ratkaisuksi ehdotetaan ilotulitteiden yksityiskäytön kieltoa

Jokavuotisen kaaoksen ratkaisuksi Poliisiliitto on ehdottanut ongelmia aiheuttavan rotumuukalaisväestön poistamisen sijaan ilotulitteiden ostamisen ja hallussapidon kieltämistä tavallisilta kansalaisilta.

Moinen liberaalien logiikka on ollut Euroopassa tuttua jo vuosien ajan: Sen sijaan, että tehtäisiin jotain ongelmien takana olevalle väestöryhmälle, luodaan lisää kieltoja ja vahvistetaan valvontaa.

Lähteet: European Conservative, Guardian

Miten rotumuukalaiset juhlistavat uutta vuotta Saksassa:

