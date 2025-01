Uudenvuoden kaaos Berliinissä: Yli 400 pidätettiin, 36 asuntoa tuhoutui laittomilla pallopommeilla ja ilotulitteilla

Palolaitoksen tiedottaja kuvaili olosuhteita ”taistelukentäksi”.

Eräällä Berliinin Schönebergin kaupunginosan ”ongelma-alueilla” maahanmuuttajien nuorisojengit käyttivät ”pallopommeja” mörssäri-ilotulitteina. Nämä pommit aiheuttivat valtavan räjähdyksen, jonka paineaalto hajotti kokonaisen kerrostalon kaikki ikkunat. Ilotulituskaaoksen yössä tehtiin kuitenkin joukkopidätyksiä, yhteensä yli 400, ja yli 600 poliisitutkintaa eri puolilla kaupunkia.

Kaikki ikkunansa menettänyt talo sijaitsi Belziger Strassella Haupstrassen kulmassa, jonka julkisivu myös vaurioitui. Poliisi kertoo, että ”tietyt ryhmät” saavat yhä useammin käyttöönsä massiivisia ”pallopommi”-kranaatinheittimiä, jotka saavat aikaan valtavia räjähdyksiä.

Räjähdys jätti 36 asuntoa tilapäisesti asuinkelvottomaksi, ja palolaitoksen tiedottaja kuvaili ”taistelukenttää”.

”Monet asunnot eivät ole enää asumiskelpoisia. Loukkaantuneita on neljä, joista kaksi jouduttiin viemään sairaalaan”, hän sanoi.

🔥🇩🇪WAR ZONE BERLIN 🇩🇪🔥 Germany's capital city descends into mayhem during New Year's Eve. 🧨 36 apartments uninhabitable due to massively destructive "ball" bomb explosions

🚨 400 arrests

👮 670 investigations opened Berlin is governed by a CDU mayor. pic.twitter.com/hkLw1HCTvs — Remix News & Views (@RMXnews) January 1, 2025

New Year's Eve in Berlin… fookin warzone 👀🎆🔥 pic.twitter.com/mPjZFFqb9u — SlavicWarrior®️ (@q_slavic) December 31, 2024

Yksi pallopommi-iskusta epäillyistä on jo pidätetty, kertovat tiedotusvälineet.

Laiton pallopommi räjähti keskellä väkijoukkoa – kaksi henkilöä sai hengenvaarallisia vammoja

Toisessa välikohtauksessa Berlin-Tegelissä pallopommi räjähti keskellä väkijoukkoa. Berliinin palolaitoksen tiedottajan mukaan kahdeksan ihmistä loukkaantui, joista kaksi sai hengenvaarallisia vammoja, mukaan lukien 7-vuotias poika, joka joutui hätäleikkaukseen hengenvaarallisten vammojen vuoksi.

Pallopommit ovat laittomia niiden suuren räjähdysvoiman vuoksi, mutta jotenkin ”berliiniläiset nuoret” saavat näitä ilotulitteita mustan pörssin kautta. Pallopommit (tai kuulapommit) ovat pallomaisia ja erikokoisia, jotkut painavat jopa useita kiloja, ja niiden räjähdyssäde voi olla jopa 100 metriä. Niitä ammutaan kranaatinheittimistä, yleensä ammattilaisten ilotulitusnäytöksissä. ”Saksassa asuvien henkilöiden” kerrotaan saaneen niitä käyttöönsä keskusteluryhmien ja mustan pörssin ilotulitusvälineisiin liittyvien kontaktien kautta.

New Years in Berlin now looks like a literal war zone. Is this cultural enrichment? pic.twitter.com/Ii1240wcSy — End Wokeness (@EndWokeness) January 1, 2025

Vaikka Schönebergin massiivinen räjähdys oli uudenvuoden ehkä dramaattisin tapahtuma, koko kaupungissa vallitsi kaaos, joka johti 400 pidätykseen. Sosiaalisessa mediassa leviää videoita, joissa maahanmuuttajat tähtäävät rakennuksiin ilotulitusraketeilla, iskevät ajoneuvoihin kranaatinheittimillä ja hyökkäävät poliisien ja palomiesten kimppuun.

🇩🇪🧨 A firework rocket was launched at a private home in Berlin, shattering a window. The Berlin police department reports they are investigating the contents of this video. pic.twitter.com/r5rxoAJu5J — Remix News & Views (@RMXnews) January 1, 2025

Berliner Morgenpostin mukaan useat pidätetyt hyökkäsivät pelastushenkilöstön ja muiden kimppuun ilotulitteilla. Joillakin pidätetyillä oli laittomia aseita.

Ensimmäisten tietojen mukaan 30 poliisia ja yksi palomies loukkaantuivat, kun viime vuonna loukkaantui 34 poliisia.

Silvester 2024: Kriegsgebiet Berlin, Neukölln pic.twitter.com/uZ0EZyXPLp — Deutschland Kurier (@Deu_Kurier) January 1, 2025

Enfrentamientos la pasada noche en Berlín entre manifestantes pro-Hamas y la policía alemana. En Europa tenemos un problema enorme que debe resolverse ahora. Contundencia, uso de la fuerza y expulsiones urgentes. pic.twitter.com/UBI6Xr41JD — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) October 18, 2023

Eräs poliisi kuitenkin loukkaantui Mauerparkissa niin pahoin laittomaksi epäillystä ilotulitteesta, että hän on vaarassa menettää jalkansa.

”Sosiaalisesti huono-osaisilta alueilta tulevat nuoret miehet, jotka luulevat hallitsevansa katuja”

Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen toinen johtaja Alice Weidel, joka pyrkii nyt liittokansleriksi, kirjoitti X:ään: ”Sisällissodan kaltaiset olosuhteet tavallisissa Berliinin kaupunginosissa: hyökkäyksiä pallopommeilla, 15 loukkaantunutta poliisia ja 390 pidätystä. Kansalaiset, jotka haluavat vain juhlia, maksavat myös uudenvuodenaattona hintaa maahanmuuttopolitiikasta.”

Hyökkäyksiä tehtiin kuitenkin kaikkialla maassa, ei vain Berliinissä. Poliisiliiton (GdP) liittovaltion puheenjohtaja Jochen Kopelke sanoi hätäkeskuspalveluihin kohdistuneiden hyökkäysten vuoksi: ”En voi enää sietää tällaista machokäyttäytymistä kaduilla ja sosiaalisessa mediassa. Aina uudelleen on sosiaalisesti huono-osaisilta alueilta tulevia nuoria miehiä, jotka luulevat hallitsevansa katuja.”

This is Berlin last night. pic.twitter.com/GPdPmA7AFq — Champagne Joshi (@JoshWalkos) January 2, 2025

Hän vaatii nopeita toimia näitä rikollisia vastaan ja sanoo: ”Leipzigissa, Münchenissä, Kölnissä ja Hampurissa meitä vastaan hyökättiin ja poliiseja loukkaantui. Tällä on oltava nopeita ja tuntuvia seurauksia tekijöille, ja sillä on oltava tuntuvia vaikutuksia myös vasemmistolaiseen äärikenttään.”

RBB kertoo myös, että monissa tapauksissa näyttää siltä, että nuoret yrittävät rakentaa omia ”pallopommeja”.

Die Reichsbürger Hubertus und Ludwig beim Raketen schießen.

Hier seht ihr die Kinder im Video, die am 1. Januar Geburtstag haben, schwer traumatisiert vom Krieg und von Hunger gebeutelt, die nur spielen wollen. So die Aussagen des Mainstream.

Die Reichsbürger (Satire):

Berlin am… pic.twitter.com/DaV08sAWHJ — M. Markert (@MathiasMarkert) January 3, 2025

”Ne räjähtävät pääasiassa kädessä, joten olemme nähneet vakavimpia käsi- ja amputaatiovammoja sekä vakavia palovammoja. Mutta sitten myös kasvot, kaula ja silmät ovat kärsineet”, Berliinin tapaturmasairaalan johtaja Leila Harhaus-Wähner sanoi. Hän lisäsi, että kaikki kärsineet olivat ”kaikki teini-ikäisiä tai nuoria aikuisia, yksinomaan miehiä”.

Berliinin osavaltion palopäällikkö Karsten Homrighausen kertoi myös, että palolaitos on rekisteröinyt tänä vuonna huomattavasti enemmän pallopommionnettomuuksia kuin edellisenä vuonna.

”Viime vuonna se oli vielä hallittavissa, mutta nyt se on levinnyt yhä laajemmalle”, Homrighausen sanoi.

Tämä tarkoittaa, että ensi vuonna tällaiset iskut voivat yleistyä entisestään, varsinkin kun uutiset tällaisten pallopommien tuhovoimasta leviävät, mikä saattaa houkutella tiettyjä ryhmiä Berliinissä ja muissa kaupungeissa.

Tuhopolttoja ja autopommeja, mies työnnettiin junakiskoille

Myös tuhopolttoiskut näyttävät levinneen laajalle eri puolille Berliiniä, ja 28 ajoneuvoa on vaurioitunut vakavasti eri puolilla Berliiniä. Poliisi ja palolaitos jatkaa näiden tapausten tutkimista.

Some people are taking things too far with the fireworks in Berlin 🇩🇪 pic.twitter.com/tGRcvIddiG — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2025

Toisessa tapauksessa 26-vuotias mies työnnettiin raiteille Kurfürstenstrassen metroasemalla sen jälkeen, kun hän oli valittanut kahdesta miehestä, jotka sytyttivät ilotulitteita ja heittivät niitä junakiskoille. Poliisin mukaan he vastasivat tähän lyömällä 26-vuotiasta lasipulloilla ja työntämällä hänet junakiskoille. Silminnäkijät pystyivät auttamaan miehen takaisin ylös ennen seuraavan junan saapumista.

Kaksi miestä, toinen 40-vuotias ja toinen 49-vuotias, pakenivat alueelta, mutta poliisi pidätti heidät.

Berliinin pormestari Kai Wegner (CDU) on ilmoittanut tutkimuksista, jotka koskevat uudenvuodenaattona tehtyjä hyökkäyksiä pelastuspalveluja vastaan.

”Poliisien ampuminen pallopommeilla, pelastuspalveluiden ja palolaitoksen pelastusryhmien kimppuun hyökkääminen pyrotekniikalla tai kivillä – uskomatonta”, Wegner sanoi Tagesspiegelille. ”Emme tule koskaan hyväksymään näitä hyökkäyksiä pelastuspalveluitamme vastaan ja jatkamme myös painostusta, jotta asia tutkitaan jälkikäteen. Tällaisten rikollisten on saatava tuntea oikeusvaltion koko voima. Luotan tässä Berliinin poliisiin ja oikeuslaitokseen.”

Suurin osa pidätetyistä nuorista on palannut kaduille seuraavaan päivään mennessä. Monet heistä ovat liian nuoria rikosoikeudelliseen vastuuseen, ja monissa tapauksissa Berliinin oikeusjärjestelmä suhtautuu lievästi jopa uusintarikollisiin.

Viisi ihmistä kuoli eri puolilla Saksaa ilotulitteisiin liittyvissä vakavissa onnettomuuksissa.

