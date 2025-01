Myös Italiassa oli terrori-isku uudenvuodenaattona

Egyptiläinen mies haavoitti viittä ihmistä veitsellä, hyökkäsi sitten poliiseja kohti ja ammuttiin kuoliaaksi. Italiassa tapahtui uudenvuodenaattona epäilty islamistinen isku. Viranomaiset ovat selvittäneet tekijän taustoja.

Egyptiläinen mies haavoitti veitsellä viittä ihmistä uudenvuodenaattona Italian Riminin kaupungissa, minkä jälkeen karabinieeri ampui hänet kuoliaaksi. Syyttäjänvirasto tutkii nyt, voisiko kyseessä olla terrori-isku. 23-vuotiaan tekijän kerrotaan kantaneen hyökkäyksen aikana mukanaan koraania ja muslimien rukousseppelettä, kertoo italialainen Il Resto del Carlino -lehti.

Tekijä hyökkäsi ensin 18-vuotiaan nuoren kimppuun Villa Verucchion esikaupungissa tiistaina noin kello kymmenen illalla. Kun tämä pakeni, hyökkääjä lähti hänen peräänsä ja hyökkäsi toisen pojan, vanhemman pariskunnan ja nuoren tytön kimppuun, kertoo Il Mattino -päivälehti. Murha-aseena kerrotaan olleen 22 senttimetriä pitkä keittiöveitsi. Jotkut silminnäkijät kertoivat, että tekijä huusi arabian kielisiä lauseita.

Kun karabinieerit ottivat hänet vastaan, egyptiläinen ryntäsi heitä kohti. Karabinieerikomentaja ampui aluksi useita varoituslaukauksia ja käski hyökkääjää pysähtymään. Kun tämä jatkoi lähestymistä, poliisi tappoi hänet useilla laukauksilla. Hyökkääjän asunnosta poliisi löysi rukousmaton ja psykoottisten sairauksien hoitoon käytettäviä mielialalääkkeitä.

Rikoksentekijä sai tukea viranomaisilta

Mies oli tullut Italiaan laittomasti vuonna 2022 ja haki sen jälkeen suojeluasemaa, joka hänelle myönnettiin. Paikallinen sosiaalinen osuuskunta oli auttanut häntä löytämään asunnon. Sillä välin hän työskenteli muurarina. Hänellä ei ollut rikosrekisteriä.

Entinen varapääministeri ja nykyinen infrastruktuuri- ja liikenneministeri Matteo Salvini (Lega Nord) kommentoi tapahtumaa Facebookissa sanoin: ”Kunnia karabinieereille”.

Villa Verucchion pormestari Lara Gobbi kiitti myös ”karabinieereja, jotka vartioivat illan tapahtumia ja puuttuivat välittömästi asiaan estääkseen hullun teot, jotka olisivat voineet olla paljon pahempia”. Rosaria Tassinari, konservatiivista Forza Italia -puoluetta edustava edustajainhuoneen jäsen, sanoi, että ”tämä tapahtuma korosti jälleen kerran sitä, miten tärkeää on taata turvallisuus yhteisöissämme ja vahvistaa välineitä väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi”.

Uhri yhä sairaalassa

Kuolettavat laukaukset ampunutta santarmia vastaan on aloitettu menettely itsepuolustuksen tuottamuksellisesta väärinkäytöstä. Tiedotusvälineiden mukaan toimenpiteen tarkoituksena on kuitenkin ensisijaisesti suojella karabinieereja. Näin hän voi valita asiantuntijatodistajan, joka on mukana salamurhaajan ruumiinavauksessa.

Useat loukkaantuneista ovat edelleen sairaalahoidossa. Yhtä hyökkäyksen kohteeksi joutuneista nuorista lävistettiin keuhkoon, nainen sai vammoja selkärankaan ja iäkäs mies vatsaan. Uhrien tila on vakava, mutta ei hengenvaarallinen.

Myös Yhdysvalloissa tehtiin islamistihyökkäys uudenvuodenaattona. New Orleansissa terroristijärjestö ”Islamilainen valtio” -järjestön kannattaja ajoi lava-autolla väkijoukkoon, ampui sen jälkeen ohikulkijoita ja kuoli tulitaistelussa poliisin kanssa. Tämänhetkisten tietojen mukaan iskussa kuoli 15 ihmistä.

