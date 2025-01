Yhdysvallat: ”Se oli terrori-isku” – 10 kuoli, 30 loukkaantui hyökkääjän kaahatessa autollaan Bourbon Streetillä

New Orleansin pormestari LaToya Cantrell on julkaissut alustavia tietoja joukkomurhasta, jossa kuoli 10 ihmistä varhain uudenvuodenpäivänä Bourbon Streetillä.

New Orleansissa oli varhain uudenvuodenpäivänä useita raportteja iskun uhreista sen jälkeen, kun uutistoimistot kertoivat kuljettajan kaahanneen lava-maasturillaan juhlijoiden joukkoon Bourbon Streetillä.

Kymmenen ihmistä sai surmansa ja 30 loukkaantui historiallisessa ranskalaiskorttelissa sattuneessa välikohtauksessa, kertoo kaupungin hätätilavalmiusvirasto NOLA Ready.

At least one fatality and multiple casualties after driver ploughed into a group of people on Bourbon Street New Orleans. pic.twitter.com/4v9LrcTy63 — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) January 1, 2025

Loukkaantuneita oli viety viiteen paikalliseen sairaalaan.

Noin kello 03:15 lava-maasturiksi kuvailtu ajoneuvo ajoi tiettävästi päin jalankulkijoita Bourbon Streetin ja Ibervillen risteyksessä, kertoi WGNO.

Sosiaalisessa mediassa leviävillä videoilla, jotka näyttävät tallentuneen keskiviikkona verilöylyn tapahtumapaikalla, näkyy useita loukkaantuneita maassa.

Taustalta kuului ammuskelua ja ihmiset nähtiin juoksemassa alueelta, BBC kertoo.

Väkijoukkoon törmättyään epäillyn kuljettajan kerrotaan hypänneen kuorma-autosta ja alkaneen ampua aseella, CBS News kertoi.

Välikohtaus sattui New Orleansin uudenvuoden juhlallisuuksien loppupuolella ja tunteja ennen AllState Bowlin alkua, joka on yliopistojalkapallon puolivälierä, joka järjestetään kaupungin Caesars Superdomissa ja johon odotetaan tuhansia katsojia.

🚨Footage of the New Orleans terroist attack as he drove down Bourbon Street…..

Prayers for those involved 🙏 #Terroristattack #NewYear2025 #NewOrleansTerrorAttack pic.twitter.com/yk33BXTBa6 — HADI KHAN 🇵🇰🇺🇸 (@ptiChicago1) January 1, 2025

Canal & Bourbon street New Orleans Louisiana New Year’s Eve as they shot the suspect who was believed to be a jihadist maybe desiring his 72 virgins had ran down and killed party goers. #neworleansattack pic.twitter.com/N0ydezDgXS — Quita (@Qurious_Quita) January 1, 2025

Kaupunkiin kohdistui terrori-isku

”Tiedämme, että New Orleansin kaupunkiin kohdistui terrori-isku”, New Orleansin pormestari LaToya Cantrell sanoi ja totesi, että tapausta tutkitaan edelleen, ja FBI on nyt mukana.

Silminnäkijöiden mukaan lava-maasturi ajoi väkijoukkoon kovaa vauhtia, minkä jälkeen kuljettaja nousi ulos ja alkoi ampua aseella, ja poliisi vastasi tulitukseen.

FBI:n virkamies, joka puhui muiden virkamiesten kanssa keskiviikkoaamuna, ei luonnehtinut asiaa vielä kyseisellä tavalla. Virkamiehet eivät antaneet tietoja lava-maasturia kuljettaneesta miehestä, eikä hänen tilastaan tai olinpaikastaan ollut heti selvyyttä.

Poliisiylijohtaja Anne Kirkpatrick sanoi, että kuljettaja oli yrittänyt tappaa mahdollisimman monta ihmistä. Hänen mukaansa mies poistui autosta ja ampui poliisia kohti, kertoo ABC News.



Poliisi ampui epäillyn terroristin kuoliaaksi.

Unedited photo of driver in the New Orleans terrorist attack on Bourbon Street

– Thanks to @Elonsavedspeech for the photo. https://t.co/3MSIKC401Z pic.twitter.com/wdNd7CxNcl — mitrajoon (@mitrajoon246071) January 1, 2025

”Tämä mies yritti ajaa niin monen ihmisen yli kuin vain pystyi”, Kirkpatrick sanoi ja lisäsi, että kaksi poliisia sai osumia ammuskelusta, mutta heidän tilansa oli vakaa.

FBI vahvisti, että New Orleansin hyökkääjä Shamsud-Din Jabbar oli Yhdysvaltain kansalainen Teksasista.

Autossaan hyökkääjällä oli ISIS-lippu. Jabbarin ajoneuvossa oli myös aseita ja omatekoinen pommi. Lisää räjähteitä löytyi myös ranskalaiskorttelista.

Lähde: Breitbart

Lue lisää aiheesta: