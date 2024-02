Sinimustan Liikkeen eurovaaliohjelman julkaisutilaisuus 25.2.2024 Kulttuurikeskus Otsolassa

Tiedote 14.2.2024 | Sinimusta Liike rp.

Sinimusta Liike julkaisee eurovaaliohjelmansa Valkoinen Suomi valkoisessa Euroopassa 25.2.2024 kulttuurikeskus Otsolassa järjestettävässä tilaisuudessa.

Tilaisuus on kaikille avoin ja hyvä mahdollisuus tutustua Sinimustan Liikkeen jäseniin ja toimintaan. Myös median edustajat ovat tervetulleita ja heitä varten on varattu puolen tunnin haastattelutilaisuus. Osallistuminen on ilmaista ja paikalla on kahvitarjoilu. Tapahtumassa on myytävänä puolueen kannatustuotteita.

Aika: 25.2.2024 klo 12.00

Paikka: Kulttuurikeskus Otsola, Koneenkatu 11, Hyvinkää

Ohjelma:

Tapahtuman avaus: Tapio Rantanen

Ohjelman esittely: Tuukka Kuru

Median haastattelutilaisuus

Tervetuloa!

Sinimusta Liike