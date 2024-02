Skotlantilainen antifasistitoimittaja vaatii HS:ssä: jättäkää X!

Skotlantilainen antifasistitoimittaja David Mac Dougall vaatii Helsingin Sanomissa ihmisiä jättämään X-palvelun (entinen Twitter) taakseen. Syy: ”siitä on tullut paikka, jossa äärioikeistolaiset salaliittoteoreetikot, rasistit, naisvihaajat, homofobiset, transfobiset ja kaikenlaiset muut foobikot riehuvat”, kuten hän itse kuvailee.

Kirjoittajalle ongelma tuntuu olevan, että palvelussa ei ole viime vuosina someista tuttua täysin käsistä lähtenyttä sensuuripolitiikkaa, ja myös kansallismielisillä on suht laajat oikeudet olla sivustolla. Monelle äärivasemmistolaiselle tämä on liikaa ja he miettivätkin yhä suuremmissa määrin joukkopakoa muualle pätemään oman kuplan sisälle.

Toimittaja harmittelee kolumnissaan sitä, että myös viranomaiset käyttävät kyseistä palvelua ja kuinka kaikkien tulisi poistua alustalta. Samalla hän markkinoi X-palvelun kilpailijoita, jotka ovat sensuroidumpia mitä tulee vapaaseen sanaan. Sensuuri on äärivasemmistolaisten mukaan hyvä asia, sillä he eivät usko sananvapauteen.

On tosin epäselvää, miten hyvin tämä kyseinen kolumni vaikuttaa X:n käyttäjämääriin. Ainakin Kansalainen suosittelee tästä motivoituneena suomalaisia nationalisteja rekisteröitymään alustalle ja käymään aktiivista kansalaiskeskustelua.

Lopuksi toimittaja kuitenkin kehuu, että on saanut edelliseen juttuunsa alustalla pelkästään hyvien ihmisten kommentteja. Hän on tosin sulkenut kommentointimahdollisuuden kokonaan omiin päivityksiinsä ulkopuolisilta, mikä saattaa vaikuttaa hänen omaan saadun palautteen määrään ja laatuun.

Lähde: HS