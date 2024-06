”Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta on tullut poliittinen väline”, kirjoittaa unkarilaisen Magyar Híralpin kolumnisti Péter G. Fehér.

”Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määrännyt Unkarin maksamaan 200 miljoonaa euroa, koska se ei ole noudattanut EU:n lainsäädäntöä, joka koskee muun muassa menettelyjä kansainvälisen suojelun myöntämiseksi EU:n ulkopuolisille kansalaisille ja maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden karkottamiseksi. Se on myös määrännyt Unkarille miljoonan euron sakon päivässä, jos se ei noudata Brysselin maahanmuuttajia koskevaa lainsäädäntöä.

Monimutkaisen sanamuodon takana on todellisuus, nimittäin se, että tuomioistuin haluaa pakottaa maamme sallimaan ulkomaalaisten massojen hallitsemattoman maahantulon. Tapauksella on myös taktinen tausta. Tuomio annettiin jo ennen Euroopan parlamentin vaaleja, mutta se julkistettiin vasta sen jälkeen. He tiesivät hyvin, että se olisi merkinnyt Unkarin globalistisille, maahanmuuttomyönteisille liberaalipuolueille vielä suurempaa tappiota kuin nykyinen tappio.

Tämä on yksi koko tarinan kauheimmista näkökohdista. Toisin sanoen kyse ei ole enää sellaisten eurooppalaisten arvojen puolustamisesta, jotka tekevät vanhasta mantereesta paremman paikan. Näin ei ole. Tuomioistuimesta on tullut globalistisen politiikan väline sekä käytännössä että taktisesti. Siitä on tullut osa Brysselin palkkabyrokratiaa, olennainen osa taistelua poliittista valtavirtaa vastustavien voimien kukistamiseksi.

”Sodan aikana laki vaikenee”, sanoivat roomalaiset, Toisin sanoen sota-aikana mikä tahansa rikos voidaan tehdä ilman seuraamuksia. Nyt on sota globalistien ja nationalistien välillä, ja valtavirta syyllistyy kaikkiin mahdollisiin rikkomuksiin. Kysymys kuuluu, kuinka kauan he voivat tehdä tätä?

Roomalaiset eivät kuitenkaan koskaan sanoneet, että lain on välttämättä asetuttava puolelle ja että sen on sotaa käyvänä osapuolena osallistuttava taisteluun. Nyt kun näin on tapahtunut, emme voi enää puhua laista. Lakiin vetoaminen on tässä tapauksessa ”peitetarina”, jonka tehtävänä on valmistaa suostumus laittomuudelle ja varmistaa, että Unkarin tuho on sitova.

EU:n sääntöjen mukaan Unkarin on suojeltava Schengen-rajaa, joka tässä tapauksessa on myös EU:n ulkoraja Serbian kanssa. Unkaria rangaistaan nyt siitä, että se toimi laillisesti. Tällaista järjettömyyttä voi tapahtua vain EU:ssa.

Olemme EU:n ainoa maa, joka huolehtii johdonmukaisesti omista eduistaan eikä alista ulko-, sisä- ja talouspolitiikkaansa dogmeille, ideologioille ja ulkomaisille eduille.

Euroopan ”isoilla pojilla” on paljon pelättävää, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan 70 prosenttia eurooppalaisista kieltäytyy hyväksymästä lisää maahanmuuttajia, ja tämä tunne heijastui myös viime vaaleissa – eikä vain Unkarissa”, kirjoittaa kolumnisti Péter G. Fehér.

Lähde: Remix News