Somalimiehelle elinkautinen vankeustuomio ”liian valkoisen” raskaana olevan tyttöystävänsä kunniamurhasta

Mohamedamin Abdirisek Ibrahim, 22, tuomittiin elinkautiseen vankeuteen raskaana olevan Sagan murhasta Örebrossa. Murha tapahtui, kun hänen äitinsä ”ei hyväksynyt, että hän oli valkoisen tytön kanssa”.

Somalialainen Mohamedamin Abdirisek Ibrahim murhasi tyttöystävänsä Saga Forsgren Elneborgin, 20, Örebrossa sijaitsevassa asunnossa.

Hän oli tuolloin seitsemännellä kuulla raskaana ja odotti tervettä poikaa, joka myös kuoli kohdussa murhan aikana.

Syyttäjä on aiemmin todennut, että murha tehtiin, koska Mohamedamin ei halunnut kertoa perheelleen, että hänellä oli suhde ”valkoiseen” ei-somalialaiseen naiseen. Saga oli thaimaalaistaustainen.

”Epäillyn perhe ei ole hyväksynyt sitä, että hän oli yhdessä valkoisen tytön kanssa, syyttäjä Elisabeth Anderson kertoi Expressenille syytteen yhteydessä.

Äiti muun muassa asetti Ibrahimin viime vuoden tammikuussa vastakkain sen kanssa, että hänen autonsa, jota mies käytti, oli nähty seisovan Sagan osoitteessa.

Tämä suututti äidin:

”Älä tule luokseni. En ole enää äitisi. Olen islamilainen ja somalialainen”, äiti kirjoitti viestissä.

”Älä mene valkoisen ihmisen kotiin.”

Vastauksessaan Ibrahim kielsi suhteen:

”Minäkin olen islamilainen ja somalialainen, enkä mene kotiin minkään valkoisen ihmisen luokse.”

Örebron käräjäoikeus tuomitsi 22-vuotiaan tänään murhasta elinkautiseen vankeuteen.

Mohamedamin Ibrahimille on myönnetty Ruotsin passi, joten häntä ei voida nykyisen lainsäädännön mukaan karkottaa takaisin Somaliaan.

Murha tehtiin 29. huhtikuuta 2023 naisen kotona Örebron keskustassa. Somalialainen ja nainen olivat parisuhteessa ja odottivat yhteistä lasta. Samana päivänä 22-vuotias pidätettiin murhasta epäiltynä.

Käräjäoikeus on erilaisten aihetodisteiden perusteellisen tarkastelun jälkeen todennut, että Mohamedamin Ibrahim surmasi Sagan kiistatta. Käräjäoikeuden arvion mukaan somalialaisella oli kunniamotiivi murhan tekemiseen.

”Syyttäjä on osoittanut vankalla todistusaineistolla, että 22-vuotias murhasi raskaana olevan tyttöystävänsä ja että tämän kohdussa ollut sikiö kuoli sen seurauksena. Syyttäjä on myös osoittanut, että murha oli kunniamurha, mitä käräjäoikeus pitää raskauttavana tekijänä tuomion määräämisessä”, sanoo tuomioistuimen puheenjohtaja Lars-Gunnar Lundh lausunnossaan.

Syyttäjä on esittänyt laajan todistusaineiston ja käräjäoikeudessa on kuultu monia todistajia. Esitetyn näytön perusteella käräjäoikeus on katsonut, että muut vaihtoehtoiset tapahtumakulut voidaan sulkea pois.

Käräjäoikeus on arvioinut, että tapaukseen liittyy useita raskauttavia seikkoja, mutta ei lieventäviä seikkoja. Tämän vuoksi tuomioksi on määrätty elinkautinen vankeusrangaistus.

Lähde: Fria Tider