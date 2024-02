Sosiaalietuuspetokset: Itäeurooppalaiset teeskentelevät olevansa ukrainalaisia ja nostavat rahaa

Ukrainalaiset, jotka eivät puhu ukrainaa? Yhä useammat Baden-Württembergin piirit raportoivat tästä. Todellisuudessa he ovat EU:n kansalaisia, jotka haluavat hakea valtion sosiaalietuuksia. Viranomaiset törmäävät useimmiten yhteen kansalaisuuteen.

Viranomaiset ovat rekisteröineet useissa svaabilaisissa piirikunnissa ukrainalaisiksi väitettyjen sotapakolaisten määrän lisääntyneen, mutta he eivät puhu ukrainaa. Näiden ihmisten tarkoituksena on kerätä sosiaalietuuksia. ”Maahanmuuttoviranomaisille on ilmoittautunut yhä enemmän ihmisiä, jotka puhuvat vain unkaria ja esittävät hiljattain myönnettyjä ukrainalaisia passeja”, toteaa Baden-Württembergin oikeusministeriö, kertoo Schwäbische Zeitung.

Vuodesta 2023 lähtien piirit ovat ilmoittaneet Stuttgartin sisäministeriölle noin 1 400 tällaista epäiltyä tapausta. Ukrainan kansalaisuuden lisäksi 58 henkilöllä todettiin olevan myös Unkarin kansalaisuus. Sodan vuoksi siirtymään joutuneilla ukrainalaisilla on Saksassa oikeus samoihin sosiaalietuuksiin kuin Saksan kansalaisilla eli kansalaisetuuksiin. Tätä asemaa ei myönnetä muille turvapaikanhakijoille ja EU:n ulkomaalaisille.

Kaksoiskansalaisuus on erityisen yleistä Ukrainan ja Unkarin raja-alueella. ”Tiedämme, että Unkarin ja Ukrainan raja-alueella, Transkarpaatiassa asuvalle unkarilaisvähemmistölle on myönnetty Unkarin passeja yhä useammin vuodesta 2010 lähtien”, ministeriö totesi. Näin ollen oikeus kansalaiskorvaukseen raukeaa. ”EU:n vapaa liikkuvuus on tässä yhteydessä etusijalla.”

Esimerkkejä maaseudulta

Ukrainalaisen passin omaavien unkarilaisten vuoksi vastuullisissa piiritoimistoissa on ollut yhä enemmän viestintäongelmia. Biberachin piirikunnassa tiedetään kymmenen tapausta, joissa väitetyillä sotapakolaisilla oli vain vähän tai ei lainkaan ukrainan kielen taitoa. ”Konkreettisesti puhumme tällä hetkellä noin kahdeksasta kymmeneen tapauksesta, joita tutkitaan. Piiriin tuli yhteensä noin 3 500 pakolaista Ukrainasta”, kertoi Biberachin piiritoimisto Schwäbische Zeitung -lehdelle.

Sigmaringenin piirissä tunnistettiin ”yksinumeroinen määrä ihmisiä” Unkarin kansalaisia. ”Koska nämä seikat tulivat tietoon ennen oleskeluluvan myöntämistä, yhtään kansalaisavustusta ei saatu laittomasti”, kertoi Sigmaringenin piiritoimiston tiedottaja. Myös muista EU-kansalaisuuksista löytyi viitteitä ”keskikokoinen kaksinumeroinen määrä”.

”Ukrainalaisten” aiheuttamat yhteiskunnalliset levottomuudet

Lindaun piirin tiedottaja kertoi: ”On ihmisiä, joilla on Ukrainan passi ja jotka puhuvat ukrainaa vain vähän tai eivät lainkaan. Nämä ovat kuitenkin yksittäistapauksia, eivätkä ne koske vain Kaakkois-Euroopasta, vaan myös esimerkiksi Aasiasta tai Afrikasta tulevia ihmisiä.”

Tämä on toistuvasti johtanut sosiaalisiin konflikteihin kaupunginosissa. ”Useissa kaupunginosissa on raportoitu ongelmista, jotka liittyvät ’vaikeaan sosiaaliseen käyttäytymiseen’, erityisesti niiden ihmisten keskuudessa, joilla epäillään olevan EU:n lisäkansalaisuus”, oikeusministeriö kertoi Schwäbische Zeitungille. Lindaun piirihallinnon toimiston ovet suljetaan siksi.

Piirikunnat vaativat ukrainalaisten kansalaisuusetuuksien lopettamista

Oikeusministeriö on siksi vaatinut ukrainalaisten pakolaisten etuuskohtelun lopettamista. Sen seurauksena liian monet ukrainalaiset päättivät paeta Saksaan. ”Tämän seurauksena pelkästään Baden-Württemberg on ottanut vastaan enemmän pakolaisia Ukrainasta kuin koko Ranska. Emme voi jatkaa näin”, vaati maahanmuutosta vastaava valtiosihteeri Siegfried Lorek.

Hän sai tukea piirien taholta. ”Kuntaliitot ovat jo jonkin aikaa ja täysin riippumatta tästä asiasta vaatineet, että kaikki Ukrainasta tulleet sotapakolaiset saavat turvapaikanhakijoiden etuuksia koskevan lain mukaiset etuudet ja että oikeudellista asemaa ei muuteta kannustimien välttämiseksi”, kertoi Biberachin piiri.

Saksassa asuu tällä hetkellä noin 2,4 miljoonaa turvapaikanhakijaa ja työikäistä ukrainalaista pakolaista. Jälkimmäisten osuus on noin 840 000, mikä on kolmasosa.

Lähde: Junge Freiheit