Southportin joukkopuukotus: Kuinka monta lapsiuhria vielä vaaditaan? – Vihainen väkijoukko ryntäsi kaduille

Kolmas lapsi kuoli veitsihyökkäyksen uhrina Southportissa Englannissa. Samaan aikaan rikoksentekijästä kumotaan virheellisiä tietoja sekä vaaditaan uusia lisätietoja.

Kolme valkoista lasta, kaksi brittiläistä ja yksi portugalilainen pieni tyttö murhattiin maanantaina maahanmuuttajataustaisen ruandalaismiehen toimesta Southportissa Englannissa.

Kolmen kuolleen pienen tytön nimet julkaistiin lähes saman tien brittiläisissä tiedotusvälineissä. Poliisi ilmoitti kuolleiden lasten nimet tiistaina: 6-vuotias Bebe King, 7-vuotias Elsie Dot Stancomb ja 9-vuotias Alice Dasilva Aguiari.

Kuitenkin ruandalaissyntyisen lastenmurhaajan henkilöllisyyttä varjellaan tiukasti paljastamasta, koska hän on poliisi mukaan ”alaikäinen ja Britannian kansalainen”.

Britannian poliisi on kertonut, että lastenmurhaaja on 17-vuotias ”teini-ikäinen nuori, joka syntyi Walesissa ja on kotoisin Cardiffista”, ikään kuin sillä olisi todella merkitystä.

Cardiffilaismies on kuitenkin ruandalaisesta maahanmuuttajaperheestä, ja sillä on tässä selkeästi merkitystä. Tekijä on edelleen pidätettynä murhasta ja murhayrityksestä syytettynä.

Vihaiset britit jalkautuivat Southportin kaduille kivittämään moskeijaa lasten murhien jälkeen

”English till I die” -iskulauseita huutaneet mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen poliisin kanssa moskeijan ulkopuolella Southportissa, lähellä paikkaa, jossa kolme pientä tyttöä murhattiin maanantaina hirvittävässä veitsi-iskussa.

Kolme kuollutta tyttöä olivat niiden 11 lapsen joukossa, joita puukotettiin raivoisan veitsihyökkäyksen aikana, jonka seurauksena äidit kantoivat lapsiaan kauhusta huutaen.

Viisi muuta lasta, jotka ovat iältään 6-11-vuotiaita, ovat kriittisessä tilassa, samoin kuin kaksi aikuista naista. Heidän joukossaan on joogaopettaja Leanne Lucas, joka yritti rohkeasti suojella lapsia.

Tuhannet surijat osallistuivat tiistai-iltana Southportissa tunteikkaaseen muistotilaisuuteen. Samaan aikaan Hart Streetiä ympäröivillä kaduilla, jossa hyökkäys tapahtui, puhkesi mielenosoituksia.

Veitsen kanssa liikkunut arabimies pidätettiin muistotilaisuuden lähistöltä

Lisäksi 32-vuotias arabimies pidätettiin kadulla, kun hänellä oli mukanaan veitsi vain muutaman metrin päässä kolmen kuoliaaksi puukotetun tytön muistoksi järjestetystä muistotilaisuudesta.

Toimittajien mukaan tämä aiheutti kaaoksen St Lukes -tien varrella.

Vihainen väkijoukko alkoi heitellä esineitä kohti St Luke’s Roadilla sijaitsevaa moskeijaa vain vajaa tunti sen jälkeen, kun tuhannet ihmiset olivat kokoontuneet muistotilaisuuteen, jossa hiljennyttiin muistamaan tanssikerholla tapahtuneen verilöylyn lapsiuhreja.

Poliisi on kiirehtinyt leimaamaan väkijoukon ”äärioikeistolaisiksi” sekä English Defence League -järjestön jäseniksi ja kannattajiksi.

Väkijoukko piiritti Southport Mosque amen Islamic Cultural Centre -moskeijaa ja alkoi heitellä kiviä kohti poliiseja, jotka olivat muodostaneet puolustuslinjan rakennuksen ympärille.

Poliisi tuomitsee ”kuvottavan äärioikeistolaisen väkivallan kaduilla”

Väkivaltaisuuksia näyttävät lietsoneen myös verkossa laajalti levinneet väärät väitteet, joiden mukaan tekijä olisi turvapaikanhakija, joka oli saapunut Britanniaan pakolaisveneellä viime vuonna.

Merseysiden poliisi sanoi: ”Kehotamme ihmisiä olemaan spekuloimatta tapauksen yksityiskohdilla, kun tutkinta on vielä kesken.”

Poliisi on kiirehtinyt tuomitsemaan ”kuvottavan äärioikeistolaisen väkivallan”, joka leimahti lapsiin kohdistuneesta julmasta hyökkäyksestä pidätetyn tekijän henkilöllisyydestä.

Poliisin mukaan useita poliiseja loukkaantui, autoja sytytettiin tuleen ja kauppoihin murtauduttiin ja niitä ryöstettiin.

Epätoivoisessa yrityksessä suojella itseään poliisit pukeutuivat mellakkavarusteisiin sen jälkeen, kun heitä kohti heiteltiin kiviä ja pulloja. Poliisiajoneuvoja on vahingoitettu ja sytytetty tuleen. Noin 500 ihmistä oli kokoontunut seuraamaan tapahtumia.

Raivostuneet mielenosoittajat repivät piha-aitoja, joita he käyttivät aseina poliisia vastaan, ja sekasorron aikana heitettiin myös pyörällisiä jäteastioita. Jotkut heittivät savupommeja ja ryntäsivät kohti alakynnessä olevia poliiseja.

Kymmeniä mellakka-autoja ja partioautoja kiiruhti paikalle, kun poliisihelikopteri kaarteli yläpuolella väkivaltaisuuksien riistäytyessä käsistä.

Mielenosoittajien kuultiin huutavan ”Emme antaudu!” ja ”Englantilainen kunnes kuolen!”.

Useat ihmiset pitivät mukanaan julisteita, joissa vaadittiin veneiden pysäyttämistä. Yhdessä luki: ”Pysäyttäkää veneet!” ”Lähettäkää ne takaisin!” ”Taistelkaa lastemme puolesta!” ”Nouskaamme yhdessä!”

Eräs julistetta kantanut nainen sanoi: ”Sanomme, että nyt riittää. Mikseivät he pysäytä maahanmuuttajia, jotka tulevat tänne?

”Kuinka monta lasta vielä tapetaan, koska he päästävät heidät kaikki maahamme? Poliisin pitäisi olla rajoilla pysäyttämässä heitä.”

Poliitikkojen kollektiivinen järkytys: ”Kaduilla mellakoivat rikolliset ovat kuvottavia”

British Future -ajatushautomon johtaja Sunder Katwala sanoi, että ”eräs valheellinen uutiskanava näytti keksineen epäillylle väärän nimen ja levittäneen väärän tarinan, jota jaettiin verkossa”.

Merseysiden poliisin apulaispoliisipäällikkö Alex Goss: ”Tällä hetkellä poliisin huostassa olevan 17-vuotiaan miehen asemasta on spekuloitu ja esitetty paljon olettamuksia, ja jotkut henkilöt käyttävät tätä hyväkseen lietsoakseen väkivaltaa ja järjestyshäiriöitä kaduillemme.

”Olemme jo todenneet, että pidätetty henkilö on syntynyt Britanniassa, eikä muu spekulointi auta ketään tällä hetkellä.”

”On kuvottavaa nähdä, että tällaista tapahtuu yhteisössä, jota kolmen nuoren ihmisen traaginen kuolema on järkyttänyt.”

Merseysiden poliisipäällikkö Serena Kennedy kirjoitti X:ssä: ”Olen uskomattoman ylpeä poliiseistani ja henkilökunnastani, jotka ovat työskennelleet niin kovasti pelastaakseen lasten hengen, tutkiakseen eilisen hirvittävän tapauksen, työskennellessään yhteistyökumppaneiden kanssa rauhoittaakseen yhteisöjämme, ja nyt he kohtaavat kaduilla tällaista väkivaltaa näiden rikollisten taholta.”

”Yli 1000 Southportin asukasta kokoontui tänä iltana muistamaan kuolleita pikkutyttöjä, niitä, jotka ovat edelleen kriittisessä tilassa sairaalassa. He muistivat myös kaikkia niitä, jotka olivat todistamassa eilisiä tapahtumia ja jotka ovat traumatisoituneet niistä. Tähän meidän kaikkien pitäisi keskittyä.”

Southportin kansanedustaja Patrick Hurley sanoi: ”On järkyttävää nähdä, että Southportin yhteisön ulkopuolelta tulevat ihmiset hyökkäävät poliisin ja paikallisten asukkaiden kimppuun.

”Haluan tehdä selväksi, että tuomitsen täysin kaikki hyökkäykset pelastuspalveluitamme vastaan, sillä nämä samat palvelut vastasivat eiliseen traagiseen hyökkäykseen. Vetoan paikallisiin ihmisiin, että he välttäisivät aluetta ja pysyisivät turvassa, jotta poliisi voisi tehdä työnsä.”

Hurley jatkoi: ”Haluan kiittää yhteisöämme siitä, että se on pitänyt yhtä ja tukenut jokaista maanantain traagisen hyökkäyksen kohteeksi joutunutta ihmistä. Tämä kävi selvemmin ilmi solidaarisuudesta, muistamisesta ja myötätunnosta, joita kuultiin tämänpäiväisessä muistotilaisuudessa. Kiitos kaikille niille, jotka laskivat kukkia, kynttilöitä ja leluja. Olin syvästi surullinen kuullessani tänään uutisen kolmannen lapsen kuolemasta. Bebe, Elsie ja Alice ovat tänään kaikkien ajatuksissamme ja sydämissämme.”

Sisäministeri Yvette Cooper sanoi: ”On järkyttävää, että poliisit joutuvat Southportissa kohtaamaan hyökkäyksiä kaduilla liikkuvien rikollisten taholta, jotka eivät kunnioita surevaa yhteisöä. Se on todella häpeällistä.”

Southportin moskeija ilmoitti olevansa ”todella järkyttynyt ja surullinen kuultuaan tämänpäiväisistä tapahtumista”. He lisäsivät: ”Esitämme syvän osanottomme kaikkien uhrien perheille. Ajatuksemme ja rukouksemme ovat teidän kaikkien kanssa.

Downing Street varoitti myös ”haitallisista” spekulaatioista, sillä se on huolissaan siitä, että väärä viestintä verkossa voi lietsoa yhteisön jännitteitä.

Pääministerin hyvesignalointi muistopaikalla jäi lyhyeksi

Aiemmin tiistaina pääministeriltä kysyttiin toistuvasti, kuinka monta lasta vielä kuolee, kun pääministeri Keir Starmer laski kukat iskun tapahtumapaikalle.

Pääministeri Starmerin lyhyt, noin kaksi minuuttia kestänyt vierailu keskeytyi, kun jotkut yleisön jäsenet alkoivat huudella hänelle.

Kun pääministeri käveli ohi, eräs mies julisti: ”Tässä on sinun valokuvausmahdollisuutesi”.

Toinen huusi: ”Kuinka monta lasta vielä? Lapsemme ovat kuolleet, ja te lähdette jo?”.

Muut raivokkaat katsojat huusivat ”paskiainen”, ”muutoksen aika” ja ”mene pois, sinua ei haluta tänne”.

Toinen nainen sanoi: ”Sain juuri tietää, että ystäväni yhdeksänvuotias tytär on tapettu, lapsi, jota olen pitänyt sylissäni, ettekä te kykene tekemään paskaakaan”.

Eräs toinen mies huusi: ”Kertokaa totuus julki!”.

”Äärioikeistolaisten” mielenosoituksia koskevien pelkojen lisääntyessä pääministeri Starmerin virallinen tiedottaja sanoi: ”Ihmisten on tietenkin kuunneltava poliisia, ja heidän ei pidä tehdä mitään sellaista, mikä vaikeuttaa poliisin työtä tilanteen hallinnassa ja tutkimusten suorittamisessa. On hyödytöntä spekuloida motiivin ja olosuhteiden kaltaisilla asioilla.”

Poliisi on sanonut, että vaikka iskun motiivi on epäselvä, sen ”ei uskota liittyvän terrorismiin”.

Lähde: Channel 4 News, Daily Express, The Sun, Daily Mail