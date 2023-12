Suomeen ei päässyt – Venäjän syytetään lähettäneen laittomia siirtolaisia taistelemaan Ukrainaan lupaamalla heille työlupia

Laittomille siirtolaisille on tarjottu allekirjoitettavaksi venäjänkielisiä sopimuksia taistelijoiksi Ukrainaan, uutisoi BBC. Itä-Euroopan maat ovat sulkeneet rajansa Venäjän kanssa ja Moskova on saanut uusia tulijoita, joita se ei halua.

Venäjä on tarjonnut afrikkalaisille ja Lähi-idän siirtolaisille, jotka eivät onnistuneet ylittämään Suomen rajaa Venäjältä, työlupia yhdellä ehdolla: heidän on taisteltava Ukrainassa rintamalla vuoden ajan.

BBC:n venäjänkielisen uutispalvelun mukaan Kreml pyrkii uusiokäyttämään laittomia siirtolaisia, joita sen syytetään päästäneen maahan vain helpottaakseen turvapaikanhakijoiden joukkovyöryä Euroopan unionin ulkorajalle.

Yleisradioyhtiön raportissa väitetään, että ”sen jälkeen, kun Suomi sulki rajansa Venäjän kanssa, maan viranomaiset pidättivät suuren määrän laittomia siirtolaisia, joita ne nyt pyrkivät karkottamaan. Monille on kuitenkin tarjottu mahdollisuutta jäädä maahan, jos he taistelevat rintamalla. Joidenkin tiedetään allekirjoittaneen venäjänkielisiä sopimuksia, joissa he suostuvat ehtoihin ymmärtämättä täysin, mihin he ovat sitoutuneet.”

BBC:n toimittajat Moskovassa ovat olleet yhteydessä useisiin maahanmuuttajiin, muun muassa erääseen Somalian kansalaiseen, joka pidätettiin ja joka joutui seuraavana päivänä oikeuteen laittomasta maahantulosta Venäjälle. Hänelle määrättiin mitätön 20 euron sakko, ja hänet lähetettiin säilöönottokeskukseen siihen asti, kunnes karkottaminen oli mahdollista.

Kuuden päivän kuluttua viranomaiset lähestyivät häntä ja tarjosivat hänelle mahdollisuutta saada karkotusmääräys kumottua, jos hän ”työskentelisi Venäjän valtiolle”.

”Kysyimme, millaista työtä se olisi, ja he sanoivat, että se olisi yksinkertaista ja hyvää”, somalialainen kertoi BBC:lle.

Hän allekirjoitti paperit lukematta niitä, koska ne olivat saatavilla vain venäjäksi eikä hän puhunut kieltä. Hänet ja useat muut siirrettiin sen jälkeen Ukrainan rajalla sijaitsevalle sotilasleirille.

”Meille kerrottiin, että meillä olisi vuoden mittainen sopimus, jossa olisi koulutusta ja erilaisia vaihtoehtoja, hyvä palkka ja lääkkeet. Mutta he eivät kertoneet mitään Ukrainan rajasta ja sodasta. Kaikki, mitä meille kerrottiin, oli valetta”, somalialainen kertoi.

Tätä todistusta tukevat äskettäin julkaistut Ukrainan hallituksen tiedot, joiden mukaan 254 ulkomaan kansalaisen on todettu taistelleen ja kuolleen Venäjän valtion puolesta.

Aiemmin tässä kuussa kuusi Nepalin kansalaista löydettiin kuolleena Ukrainasta, ja myös Irakin, Sambian ja Tadžikistanin kansalaisten on vahvistettu kuolleen taistelussa.

Lähde: BBC