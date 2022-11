Suomeen paenneet persialaiset: shiiamoskeijat IRI:n vakoilukeskuksia

Helsingissä sijaitsevan Mellunmäen shiiamoskeijan edustalla järjestettiin lauantaina 26.11. mielenosoitus, jossa vaadittiin shiiamoskeijoiden sulkemista. Mielenosoituksen järjestäjiä olivat mm. persialaiset maahanmuuttajat. Moskeija järjesti vastamielenosoituksen, jossa oli puhumassa mm. suomalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan edustajia.

Kutsu moskeijoita vastustavaan mielenosoitukseen:

”Pyyntö sulkea Shia Center (Resalat Islamic Community) Helsingissä

Pyydä apua ja seuraa suomalaisilta poliitikoilta ja kansalaisilta, jotka arvostavat ihmisoikeuksia, demokratiaa, sekularismia, valinnanvapautta, yhtäläisiä oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Missiomme on sulkea Helsingin shiiakeskus (Resalat), koska tiedämme, että Euroopan maiden shiiakeskukset ja moskeijat ovat yhteydessä Iranin islamilaisen tasavallan suurlähetystöihin ja diplomaatteihin. Tämä tarkoittaa, että shiiamoskeijat tekevät yhteistyötä hallituksen kanssa, joka vuosikymmeniä ja erityisesti viime viikkoina on syyllistynyt rikoksiin ihmisyyttä vastaan tappamalla iranilaisia koululaisia, kiduttamalla kansalaisia, vangitsemalla yliopisto-opiskelijoita ja tukahduttamalla papiston vastaisia mielenosoittajia. Islamilainen tasavalta on ollut vastuussa monien viattomien lasten kuolemasta. On aika puhua sanoin tätä tyrannian muotoa vastaan.

Islamilaisen tasavallan politiikka on jatkuvasti perustunut sen kansalaisten sortoon ja terroriin. Tällä hetkellä vapautta rakastavat ihmiset kaikkialla maailmassa ovat mukana ainutlaatuisissa mielenosoituksissa ja kokoontumisissa, joiden tarkoituksena on tukea Iranin kansaa ja torjua Irania noin 44 vuotta miehittäneen islamilaisen tasavallan vihamieliset opetukset ja kulttuurin vastoin Iranin tahtoa. valtaosa. Toisaalta, Iranin sisäisen islamilaisen tasavallan politiikan mukaisesti hallitus käyttää palkkasotureitaan ja vakoojiaan tunnistaakseen ja hiljentääkseen vastustajansa ulkomailla.

Shiiamoskeijat eri Euroopan maissa ovat toimintakeskuksia ja tiedustelukeskuksia palkatuille palkkasotureille ja vakoojille, jotka välittävät tietoja islamilaisen tasavallan suurlähetystöille ja konsulaateille. Yksi näistä keskuksista on shiiakeskus, nimeltään Resalat Islamic Community Helsingissä.

Me tämän kirjeen allekirjoittajat, oikeuden, ihmisoikeuksien, demokratian ja Iranissa asuvien ihmisten tukemiseksi, pyydämme Suomen hallitusta sulkemaan tämän islamilaisen tasavallan vakoilukeskuksen, joka tunnetaan nimellä Resalat Islamic Community.

Suomi on jatkuvasti ollut suuri ihmisoikeuksien kannattaja ja puolestapuhuja; Suomalaiset ovat vapautta rakastavia, jotka pitävät sananvapautta ja ihmisoikeuksia perusarvoinaan. Siksi Iranin sisäiseen pahan-vääriseen naisten- ja nuortenvastaiseen hallintoon liittyvän Helsingin shiiakeskuksen olemassaolo on ristiriidassa rakastavan suomalaisen arvojen kanssa.

Kiitos kaikille tämän vetoomuksen allekirjoittaneille ja erityinen kiitos hyväntahtoisille suomalaisille poliittisille viranomaisille.

Nainen, elämä, vapaus”

Mellunmäen shiiamoskeijan imaami Abbas Bahmanpour kutsui shiiamuslimijärjestöjen lisäksi suomalaisia evankelisluterilaisen seurakunnan jäseniä 26.11.2022 vastustamaan mielenosoitusta.

Paikalla olivat puhumassa islamistien puolesta mm. teologi, toimittaja ja Helsingin seurakuntayhtymän kansainvälisen työn sihteeri Heidi Rautionmaa ja Helsingin seurakuntayhtymän johtaja, kirkkoherra Juha Rintamäki. Bahmanpour kiitti facebookissa myös mm. kansanedustaja Suldaan Said Ahmadia.

Kansalainen tavoitti haastateltavaksi yhden moskeijoita vastustavan mielenosoituksen järjestäjistä, persialaisen Arvin Adriyan.

Olet yksi 26.11.2022 Helsingin Mellunmäen moskeijalla pidetyn mielenosoituksen järjestäjistä. Mitä mielenosoituksella haluttiin kertoa?

Itse asiassa Resalatin islamilainen yhteisö ei ole uskonnollinen keskus! Se on Iranin islamilaisen tasavallan (IRI) poliittinen ja ideologinen lobbaus. Se on keskus vihan levittämiseen länsimaita ja Yhdysvaltoja vastaan. Resalatin moskeijassa on harjoitettu ”Qods Day” -tapahtumaa, joka on täysin antisemeettinen, fasistinen ja rasistinen teko, joka levittää vihaa Israelia vastaan ja ajaa ongelmia Lähi-idässä. Todisteet Resalat-keskuksen tapahtumasta löytyvät IRI News -sivustolta ja linkit niihin on mainittu alla (yksinkertainen Google-käännös noilta verkkosivuilta, kertoo paljon).

Abbas Bahmanpour ja hänen isänsä Majid Bahmanpour ovat olleet läheisessä yhteydessä IRI:n Helsingin-suurlähetystöön. Suomessa olevan iranilaisen yhteisön joukossa (IRI:n julmuuden ja ihmisoikeusvastaisten toimien vuoksi Iranista lähteneet) Abbas ja Majid Bahmanpour tunnetaan IRI:n vakoojina ja agentteina. Iranin islamilainen tasavalta käyttää joukkojaan ulkomailla häiritäkseen oppositionsa turvallisuutta ja painostaakseen myös näiden opposition sukulaisia Iranissa.

Resalat Islamic Community -yhteistyö IRI:n kanssa tarkoittaa yhteistyötä hallinnon kanssa, joka on viime viikkoina raa’asti tappanut viattomia lapsia, koululaisia ja yliopisto-opiskelijoita. IRI:n Anti Woman -teot ovat olleet nähtävillä maailmalle vuosikymmeniä! Resalat shiakeskuksen avaaminen Suomessa on selkeässä ristiriidassa arvokkaan suomalaisen kulttuurin (naista, elämää ja vapautta kunnioittavan) kanssa.

In fact, Resalat Islamic Community is not a religious center! It is a political and ideological lobby for Islamic Republic of Iran (IRI). It is a center for spreading hatred against western countries, and the USA. Inside Resalat mosque they have practiced the event of “Qods Day” which is totally antisemetic, fascist, and racist act spreading hate against Israel and it pushes problems in the Middle-East. Evidence about that event in the Resalat center is available in IRI News website, and links to them are mentioned below (a simple Google-translation from those web pages, tells many things).

Abbas Bahmanpour and his father Majid Bahmanpour have been in close relation with the IRI embassy in Helsinki. Among the Iranian community here (those who left Iran because of brutality and Anti Human Rights actions of IRI), Abbas and Majid Bahmanpour are well known as spies and agents of IRI in Finland. Islamic Republic in Iran uses its forces abroad to disturb the safety of its opposition, and also put pressure on the relatives of those oppositions inside Iran.

The Resalat Islamic Community cooperation with IRI, means cooperation with a regime that has brutally killed innocent childrens, school kids, and University students in the recent weeks. IRI’s Anti Woman acts have been visible to the world for decades! Resalat shia center being open in Finland is in clear contradiction with valuable Finnish Culture (that respects Woman, Life, and Freedom).

Moskeijassa järjestettiin teidän mielenosoitustanne kritisoiva tapahtuma samaan aikaan kun olitte paikalla. Mitä ajattelette siitä?

Ei yllätys! Se oli ennakoitavissa! Resalatin moskeijan johtajat ovat hyvin tietoisia ideologisesta näkemyksestään (johon sisältyy vihapuhe, fasistiset ja rasistiset opetukset). He tietävät, että nuo opetukset ovat ristiriidassa suomalaisen kulttuurin kanssa, joten he halusivat olla uhri pelastaakseen kasvonsa!

Vielä tärkeämpää on, että shiiamoskeija tietää, että vuodesta 1979 lähtien tuo islamilainen tasavalta otti Iranin hallintaansa, me iranilaiset olemme joutuneet opiskelemaan IRI:n ideologioita koulussa ja tiedämme erittäin hyvin, kuinka he levittävät vihapuhetta ja rasismia muihin kansoihin! Siksi nyt, kun iranilaiset pitivät mielenosoituksen, Resalatin islamilainen yhteisö teki kaikkensa uhriutuakseen. He käyttivät väärin Suomen lippua ripustamalla sen vain suojellakseen itseään ja laittoivat pienet lapset etulinjaan suojelemaan omia kasvojaan. He tekevät kaiken mahdollisen, mukaan lukien IRI:n vastustajien turvallisuuden uhan; pitääkseen IRI:n vakoojakeskuksen (Resalat Islamic Community) auki!

No surprise! It was predictable! Leaders of Resalat mosque are well aware of their ideological view (that includes hate speech, fascist, and racist teachings). They know those teachings are in contrast with Finnish culture, hence they wanted to play victim to save their face!

More importantly, a Shia mosque knows that from 1979 that Islamic Republic took control of Iran, we Iranians have been forced to study IRI ideologies in school and we know very well how they spread hate speech and racism towards other nations! Therefore, now that a demonstration was held by Iranians, Resalat Islamic Community took all its effort to play victim. They abused Finnish flag by hanging it only to protect themselves, and they put little children in the front line to protect their own face. They will do every possible act, including threatening the safety of those Iranians that are in opposition with IRI; to keep that IRI’s Spy Center (Resalat Islamic Community) open!

Moskeijan tapahtumaa tukemassa oli imaami Abbas Bahmanpourin kutsumana ainakin kaksi evankelisluterilaisen kirkon edustajaa, Heidi Rautionmaa ja kirkkoherra Juha Rintamäki. Mitä mieltä olet siitä, että suomalaisen ev.lut. kirkon edustajat puhuvat julkisesti islamin uskonnon puolesta?

On tärkeää korostaa, että Resalat-keskuksen sulkemista vaativassa mielenosoituksessamme oli myös iranilaisia kristittyjä. Iranin kristityt, kuten muutkin uskonnolliset vähemmistöt, laitetaan vankilaan ja heitä on tapettu viimeisten neljän vuosikymmenen aikana sen jälkeen, kun IRI miehitti maan!

Vaikka on surullista nähdä, että Resalatin islamilainen yhteisö käyttää joitakin kirkon henkilöitä; mutta ainoa kommentti, jonka voin sanoa, on:

Kristityt ovat mukavia ja ystävällisiä ihmisiä (kuten muutkin rakkaat suomalaiset). Siksi he saattavat ajatella, että Resalat Center on myös samanlainen! Mikä ei ole totta! He eivät ehkä ole tietoisia ihmisoikeuksien vastaisista teoista, joihin Resalat Shia -keskus on osallisena suhteensa IRI:n suurlähetystöön.

It is important to emphasize that in our demonstration requesting Closing of the Resalat center, there were Iranian Christians too. Christians in Iran like other religious minorities are put in prison and have been killed during the last four decades, since IRI occupied the country!

Although it is sad to see some persons from Church are being used by Resalat Islamic Community; but the only comment I may say is:

Christians are nice and kind people (like other dearest Finnish people). Therefore, they may think the Resalat Center is also similar! Which is not true! They perhaps are not aware of Anti Human Rights deeds that the Resalat Shia center is involved in, by its relation with the IRI embassy.

Viite:

Alla linkit IRI-uutistoimistoon, joka kertoo uutisia Resalat Islamic Communityn järjestämästä Qods Day -tapahtumasta. Nämä osoittavat myös Resalat-keskuksen ja Iranin islamilaisen tasavallan välisen suhteen:

Reference:

Below are links to IRI News agency, that covers the news about Qods Day event, organized by Resalat Islamic Community in Finland. These are also showing the relationship between Resalat center and Islamic Republic of Iran:

http://www.ghatreh.com

https://iqna.ir