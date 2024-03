Suomi ei rajoita Ukrainalle antamiensa aseiden käyttöä – Naton mukaan Ukraina voi iskeä Venäjän maaperällä

Viron tulevan ylipäällikön ehdotettua, että Ukraina saisi käyttää länsimaisia aseita Venäjän alueella, Suomen hallitus on nyt näyttänyt vihreää valoa niiden käyttämiseen.

Suomi ei rajoita sitä, missä Ukrainaan toimitettuja aseita voidaan käyttää, kertovat puolustusministeriön ja eduskunnan puolustuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajan lausunnot, kertoo Yle.

Viron tuleva ylipäällikkö Andrus Merilo arvosteli aiemmin länsimaita siitä, että ne rajoittavat aseiden käyttöä puolustusoperaatioihin Ukrainan alueella.

Rajoituksella on pyritty välttämään suoraa yhteenottoa Venäjän kanssa, ja sitä soveltaa muun muassa Yhdysvallat, joka ei halua olla mukana tällaisessa sodassa. Samaan aikaan Ruotsin, Viron ja Suomen kaltaisille maille on annettu provokatiivisempi rooli.

Suomi on Ruotsin tavoin osa Yhdysvaltojen taistelusuunnittelua Itämeren alueella käytävää alueellista sotaa varten, kuten muun muassa Aftonbladet uutisoi. Tässä yhteydessä Suomen uudet lausunnot ovat tärkeitä.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (RKP) korostaa, että Suomi ei ole asettanut mitään rajoja sille, miten Ukraina voi käyttää suomalaisten lahjoittamia aseita.

”Tietojeni mukaan Suomi ei ole tällaisia rajoitteita asettanut, ja Ukrainalla tulisi olla oikeus käyttää näitä aseita sotilaskohteita vastaan myös Venäjän maaperällä”, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) sanoo Ylelle.

Venäjän hyökkäyksen sattuessa ruotsalaispoliitikot aikovat lähettää prikaatin venäläisiä vastaan Pohjois-Suomeen ja yhden Latviaan. Ruotsin puolustusvoimien mukaan yhteensä 10 000 ruotsalaista menettää aluksi henkensä.

”Tämä on kohtuullinen panos meidän kokoiselle maalle”, sanoo vara-amiraali Jonas Haggren Aftonbladetille.

Suomi on ollut Naton jäsen 5. heinäkuuta 2022 lähtien.

Lähde: Aftonbladet, Fria Tider, Yle