Suomi harkitsee rajojen täydellistä sulkemista Venäjän kanssa – itänaapuri luovuttanut siirtolaisille polkupyöriä ja sähköpotkulautoja nopeuttamaan siirtolaistulvaa

Suomi voi sulkea rajansa Venäjän kanssa jo tänään.

Suomi harkitsee Venäjän vastaisen rajansa täydellistä sulkemista. Moskovaa syytetään siitä, että se on vastuussa Lähi-idästä tulevien laittomien siirtolaisten rajanylitysten jyrkästä lisääntymisestä.

Ulko- ja turvallisuuspoliittiset lähteet kertoivat Iltalehdelle, että pääministeri Petteri Orpo on valmis sulkemaan kaikki rajatarkastuspisteet maan itärajalla jo keskiviikkona.

Suomen hallitus ilmoitti rajarajoituksista jo viime viikolla sen jälkeen, kun se oli väittänyt Kremlin harjoittavan hybridisodankäyntiä sallimalla laittomien, pääasiassa Syyriasta, Irakista ja Afganistanista tulevien siirtolaisten kulkea alueensa kautta EU:n ulkorajalle ja horjuttaa Euroopan vakautta.

Alla olevassa X:n videossa venäläinen autokuski on tuonut marokkolaissiirtolaisia polkupyörineen Suomen rajan tuntumaan ja käskee heitä menemään Suomen rajan puolelle. Venäläinen autokuski pyytää siirtolaisia puhumaan kameralle. Yksi heilauttaa kättään kameralle ja sanoo huonolla englanninkielellä: ”Marokko on nyt Suomessa!” Autokuski on tyytyväinen ja huikkaa hyvästiksi ”bye bye” siirtolaismiehille ja käskee heitä siirtymään vähän matkan päässä näkyvälle rajatarkastuspisteelle, johon on matkaa 1 kilometri.

„Mówisz, mówisz do kamery, że jesteś w Finlandii!” „Maroko w Finlandii” Od Abu Mousa. pic.twitter.com/DQthI4OU21 — Klara Maria (@klarasoltan) November 18, 2023

Last night at Niirala border crossing, on #Finland–#Russia border, a group of irregular migrants from Syria and Iraq attempted to push through the border into Finland; Finnish police had to use tear gas to prevent their entry: pic.twitter.com/YZa1eS3AR3 — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) November 18, 2023

Viikonloppuna saatiin kuitenkin lisää todisteita tästä, kun kuvamateriaalissa näkyi, kuinka siirtolaisille annettiin polkupyöriä ja sähköpotkulautoja heidän auttamisekseen siirtolaisreitillä.

Russia keeps putting migrants on bicycles and electric steps and tells them to cross border into Europe. Antti Häkkänen, the Finnish defence minister, also accused the Kremlin of dipping into its “playbook” on hybrid war by encouraging migrants to enter the country without the… pic.twitter.com/3DQBMfofhD — Yasmina (@yasminalombaert) November 19, 2023

”Venäjä on ohjannut rajalle epämääräistä häiriötoimintaa ja nämä kaikki meidän päätöksemme on tehty omaksi suojaksemme”, sanoi Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen. ”Me tiedämme mitä Venäjä tekee.”

Yli 300 siirtolaisen ymmärretään yrittäneen ylittää rajaa viime viikolla, mikä on huomioiden nousua tavanomaisesta vähäisestä muutaman hengen määrästä.

Iltalehden mukaan Suomen hallitus katsoo, että sillä on oikeus palauttaa laittomat siirtolaiset Venäjälle. Koska on kuitenkin epätodennäköistä, että Moskova ottaisi vastaan Eurooppaan tulleita henkilöitä, Suomelle ei ole jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin sulkea ovensa.

BREAKING: New video shows large groups of migrants from Somalia, Syria & Iraq being pushed toward the Finnish border by Russian security services. Many are given bicycles by Russia for the final stretch. Russia is using weaponized migration as a tool of hybrid warfare 🇫🇮🇷🇺 pic.twitter.com/YFLzk3MQxh — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2023

Useat Baltian maat, kuten Viro ja Latvia, ovat jo pitkään syyttäneet Venäjää hybridisodankäynnistä. Puola ja Liettua ovat väittäneet, että myös Valko-Venäjä osallistuu vastaavaan toimintaan Venäjän liittolaismaan rajalla.

Suomeen kohdistuva hyökkäys saattaa olla Moskovan uusi lähestymistapa sen jälkeen, kun maa hiljattain liittyi Natoon. Tämä on nyt todennäköisesti suututtanut Kremlin, joka uskoo länsimaiden tunkeutumisen uhkaavan Venäjän kansallista turvallisuutta.

Kreml on syyttänyt Suomea Venäjä-vastaisuudesta ja dialogin puutteesta.

”Tämä aiheuttaa vain suurta surua, koska meillä on ollut pitkät, erittäin hyvät suhteet Suomeen. Käytännölliset suhteet, jotka perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen”, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

”Pahoittelemme, että nämä suhteet on korvattu yksinomaan tämän maan johtajien omaksumalla russofobisella asenteella”, hän lisäsi.

Lähde: Tass, Iltalehti