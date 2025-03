Syyrialainen maahanmuuttaja rikkoi 245 auton ikkunat, pahoinpiteli iäkkään naisen ja omisti laittomia aseita – ei karkoteta

Taas yksi tapaus, jota ei karkoteta pitkästä rikoshistoriasta huolimatta.

Saksassa asustelevalla syyrialaisella maahanmuuttajalla on uskomaton rikosrekisteri, johon kuuluu 245 auton ikkunoiden rikkominen, 84-vuotiaan naisen pahoinpitely ja vahingoittaminen sekä laittomien aseiden hallussapito. Tästä huolimatta tuomioistuimet ovat päättäneet antaa hänen jäädä maahan.

Syyrialaismies nimeltä Firas A. on teoriassa krooninen uusintarikollinen, mutta käytännössä myös Hampurin rikospoliisi on luopunut tästä nimikkeestä. Karkotusta ei ole tällä hetkellä suunnitteilla, mikä on paljastunut Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen parlamentaarisen kyselyn ansiosta.

Firas A. saapui Saksaan vuonna 2015, ja hänelle myönnettiin pysyvä oleskelulupa joulukuussa 2021. Hän on myös ajanut useaan otteeseen ilman ajokorttia, mutta häneltä otettiin auton avaimet pois toisella kerralla, kun hänet pidätettiin tästä rikkomuksesta, Bildin mukaan.

Jälkeenpäin hän alkoi rikkoa ajoneuvojen tuulilaseja. Mies aiheutti uskomattomia vahinkoja eri puolilla kaupunkia, ennen kuin siviilipukuiset poliisit saivat hänet kiinni kesken auton ikkunan rikkomisen.

Marraskuussa 2023 syyrialaismies pidätettiin entisen pomonsa uhkailusta ja hänellä todettiin olevan hallussaan laiton perhosveitsi. Häntä pidettiin vangittuna vain yhden päivän ajan, ja syyttäjän mukaan tämä johtui siitä, että hän ”tunnusti rikoksen eikä ollut enää vaaraa oikeuden estämisestä”.

Nyt mies on vangittu 84-vuotiaan naisen kimppuun hyökkäämisestä.

Syyrialainen on tuomittu jo kahdeksan kertaa, viimeksi 24. heinäkuuta 2024. Hän on kerännyt yhteensä 10 500 euron sakot.

Hampuri tunnetaan yhtenä Saksan maahanmuuttajamyönteisimmistä kaupungeista, ja sitä hallitsee punavihreä osavaltiohallitus. Heidän mukaansa miestä ei voida karkottaa, sillä toissijaiseen suojeluun oikeutettu henkilö voidaan ”karkottaa vain, jos siihen on pakottavia syitä kansallisen turvallisuuden tai yleisen järjestyksen kannalta”.

Ilmeisesti nämä ehdot eivät hänen uskomattoman pitkästä rikosrekisteristään huolimatta täyty.

Hampurin kaupunki on kuitenkin ilmoittanut miehen rikoksista liittovaltion maahanmuutto- ja pakolaisvirastolle (BAMF) ”ja pyytänyt sitä päättämään, perutaanko suojeluasema”. Vastausta odotetaan vielä.

”Tarvitsemme kovia seuraamuksia toistuville rikoksentekijöille. Toistuville rikoksentekijöille on riistettävä suojeluasema. Jokainen, joka käyttää vieraanvaraisuuttamme tällä tavoin väärin, on karkotettava johdonmukaisesti”, sanoi Hampurin AfD:n parlamenttiryhmän johtaja Dirk Nockemann.

Lähde: Remix News

