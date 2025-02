Maahanmuuttajarikolliset saavat jäädä – karkotuslennot huijausta

Saksan liittovaltiot rekisteröivät monia maahanmuuttajarikollisia karkotuslentoja varten. Liittovaltion hallitus ei kuitenkaan laita ketään heistä koneeseen. Sen sijaan maahanmuuttajat, jotka olivat joka tapauksessa lähdössä, lennätetään takaisin.

Viime viikolla karkotuslennoilla ei ollut juuri lainkaan maahanmuuttajarikollisia. Hessenin sisäministeri Roman Poseck (CDU) on arvostellut tätä jyrkästi.

Ketään hänen osavaltionsa rekisteröimistä rikollisista ei laitettu koneeseen. Sen sijaan Turkkiin lennätettiin ihmisiä, joilla oli passi, erityisesti naisia ja lapsia, jotka olivat jo ilmoittaneet lähtevänsä vapaaehtoisesti. Lukuisat paikat koneissa jäivät tyhjiksi.

Faeser ei huomioi rikollisia karkotuslennoilla

Alun perin Hessen oli rekisteröinyt lennoille 250 rikostuomion saanutta kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa. Aika moni heistä on vankilassa. Turkki suostui kuitenkin ottamaan vastaan vain 98 rikollista. Itse asiassa Nancy Faeserin (SPD) johtama sisäministeriö ei laittanut yhtäkään heistä koneeseen.

Poseck on tyrmistynyt. Kirjeessä, jota Bild-lehti siteerasi ensimmäisenä, hän syyttää Faeseria ”väärennetyistä” kotiuttamislennoista. Hän kirjoittaa: ”Valitut henkilöt olivat pääasiassa henkilöitä, joilla oli passi tai matkustusasiakirjat, jotka olivat vapaalla jalalla ja joista osa oli myös ilmoittanut lähtevänsä vapaaehtoisesti.”

”Karkotuslennot” pelkkää symboliikkaa

Vastaava peli käytiin Hannoverissa maanantaiaamuna. Karkotuskoneessa oli 47 hylätyn turvapaikanhakijan palautuslento yhdestätoista osavaltiosta, jotka oli määrä karkottaa Irakiin. Nämäkin olivat lähes yksinomaan naisia, ”integroituneita maahanmuuttajia”, mutta hyvin vähän rikoksentekijöitä.

Hessenin sisäministeri kutsuu karkotuslentoja ”puhtaaksi symboliseksi politiikaksi”. Poseck: ”Ne eivät vastaa toiminnan tarpeeseen. Tarvitsemme rikollisten ja vaarallisten henkilöiden johdonmukaista kotiuttamista – Turkkiin, Syyriaan ja Afganistaniin.” Kolmesta lennosta tuskin oli ollut mitään hyötyä: ”Ihmiset, jotka vastustavat ja ovat vaaraksi maamme kansalaisille, on palautettava.” Sen sijaan Saksa on nyt jumissa 250 rikoksentekijän kanssa, joiden on poistuttava maasta.

Lähde: Junge Freiheit

