Saksan vihreät, jotka ovat pitkään ja fanaattisesti puolustaneet monimuotoisuutta ja avoimia rajoja, ovat nyt järkyttäneet ehdottamalla työtä vailla olevien syyrialaisten joukkokarkotuksia.

”Ne, jotka tekevät täällä töitä, tekevät hyvää, mutta ne, jotka eivät tee töitä, joutuvat palaamaan, kun heidän kotimaansa ovat turvallisia”, sanoo Saksan nykyinen varakansleri, vihreiden Robert Habeck Deutschlandfunkin haastattelussa.

Noin puolet Saksan miljoonasta syyrialaisesta elää etuuksien varassa, ja 300 000-400 000 on työttömänä.

Ehdotus on herättänyt valtavaa kohua, eikä vähiten siksi, että Saksan vihreät ovat aiemmin arvostelleet voimakkaasti Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puoluetta ja sen maahanmuuttopolitiikkaa. Vihreät eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka ovat muuttaneet äänensävyään. Myös vasemmistososialidemokraattien sisäministeri Nancy Faeser on sanonut, että syyrialaisten suojeluasema olisi arvioitava uudelleen ja että ne, joilla ei enää ole perusteita suojeluun, on lähetettävä kotiin.

”FCK NZS”-iskulauseista siirrytty joukkokarkotuksiin

Kriitikot epäilevät, että kyse on poliittisesta pelistä, jolla pyritään saamaan ääniä takaisin kasvavalta AfD:ltä, joka on saavuttamassa ennätystuloksen 21,5 prosentin kannatuksella ennen uusia vaaleja, kun taas muut puolueet yrittävät kieltää uuden vastustajan kokonaan.

Vakiintuneet puolueet toivovat AfD:n ehdotuksia jäljittelemällä hillitsevänsä maahanmuuttovastaisen puolueen kannatusta, mutta monet epäilevät, aikovatko ne todella toteuttaa todellista paluuta.

Aiemmin vastaavat lupaukset ovat jääneet toteutumatta, ja nykyinen punavihreä hallitus on jopa rahoittanut sivustoja, joilla maahanmuuttajia neuvotaan, miten välttää karkotus.

Saksan vihreitä on myös kritisoitu siitä, että he yrittävät käyttää kysymystä hyväkseen poliittisten pisteiden saamiseksi ottamatta vastuuta aikaisemman maahanmuuttopolitiikkansa seurauksista. Kommentoijat muistuttavat, että muutama vuosi sitten puolueen johto lauloi ylistäviä iskulauseita, kuten ”Meillä on tilaa!”, ja ylisti monikulttuurisuuden rikkautta ja voimavaraa, mutta sitten ”käänsi takkinsa”.

Saksassa on määrä järjestää uudet vaalit 23. helmikuuta 2025.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta: