Saksan liittovaltion hallitus myöntää rahoittaneensa ”karkotusten vastaisen oppaan”

”Miten vältän karkotuksen kielteisen turvapaikkahakemuksen saaneena?” Vastaus löytyy Saksan hallituksen rahoittamasta oppaasta. Nyt se on tullut julki: Lisää veronmaksajien rahoja menee äärivasemmistolaisille kustantajille.

Saksan hallitus on vahvistanut, että se on rahoittanut ”Handbook Germanyn karkotuksen vastaisen oppaan”. Varat tulivat liittohallituksen kotouttamisesta vastaavan komissaarin Reem Alabali-Radovanin (SPD) budjetista, kuten käy ilmi liittohallituksen vastauksesta liittopäivien jäsenen Joana Cotarin kysymykseen. Cotar on poliitikko, joka ei kuulu mihinkään puolueeseen tai eduskuntaryhmään. Hän oli Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen jäsen marraskuuhun 2022 asti. Maahanmuuttajille suunnatulla verkkosivustolla kerrotaan, miten kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat voivat välttää maastakarkotuksen.

Sivustolla suositellaan esimerkiksi valituksen tekemistä liittovaltion maahanmuutto- ja pakolaisvirastolle (BAMF) – ”Sinua ei voida karkottaa, kun valituksesi on vireillä” – tai yhteydenottoa turvapaikkamyönteisiin järjestöihin. Siellä huomautetaan myös, että jos turvapaikkahakemus on luokiteltu Dublin-asetuksen nojalla tutkimatta jätettäväksi, kuuden kuukauden siirtoaika alkaa uudelleen heti, kun turvapaikanhakija jättää kiireellisen hakemuksen. Tätä oikeudellista porsaanreikää käytti hyväkseen esimerkiksi Solingenin syyrialainen veitsihyökkääjä.

EU rahoittaa 90 prosenttia verkkosivustosta

Opas löytyy ”Verein Neue deutsche Medienmacher*innen” -yhdistyksen ”Handbook Germany” -verkkosivulta. Siellä käsitellään myös muita maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyviä aiheita. Kaiken kaikkiaan 90 prosenttia hankkeesta rahoitetaan EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF). Kotouttamisesta vastaava komissaari Alabali-Radovan, rasisminvastainen komissaari, liittovaltion maahanmuutto- ja pakolaisvirasto ja Kansainvälinen pelastuskomitea rahoittavat hanketta yhdessä.

Oppaassa viitataan myös sivulle ”Lopettakaa karkotukset. Oikeus jäädä kaikille”. Kyseessä on hesseniläinen karkotusten vastainen ryhmä, joka on kytköksissä Frankfurtin radikaalivasemmistolaisuuteen ja korostaa vastustavansa karkotuksia ”poliittisista syistä”. Sivulla olevassa tekstissä on tietoa siitä, ”miten voit yrittää estää karkotuksesi jo lentokoneessa ollessasi”.

Turvapaikanhakijoiden olisi löydettävä itselleen ”vakava sotatrauma”

Esimerkiksi hylättyjen turvapaikanhakijoiden ei pitäisi ”istua lentokoneeseen ja tehdä selväksi, että he eivät lennä vapaaehtoisesti”. Lisäksi turvapaikanhakijoiden ”tukijoukkojen” olisi ilmoitettava asiasta muille lentokoneen matkustajille ja ”kehotettava heitä protestoimaan””.

Myös onnistuneen karkotuksen jälkeen turvapaikanhakijat voivat tehdä jatkohakemuksia, todetaan ”Handbook Germany” -verkkosivuston toisessa tekstissä. Jos on olemassa ”uusia viitteitä”, esimerkiksi hakijan on todettu kärsineen ”vakavista sotatraumoista”, joita ”ei ole vielä tunnustettu”, hakemus voidaan silti hyväksyä.

Lähde: Junge Freiheit

Lue lisää aiheesta: