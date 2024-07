Saksalainen tuomioistuin päättää ensimmäistä kertaa, että Syyria on turvallinen maa, mikä tasoittaa tietä karkotuksille

Saksalainen tuomioistuin on päättänyt ensimmäistä kertaa, että Syyria on turvallinen maa, mikä tasoittaa tietä karkotuksille ja voi vaikuttaa tuhansien Syyrian kansalaisten asemaan. Uraauurtavasta tuomiosta huolimatta on useita syitä siihen, miksi karkotusmääräyksiä odottavia syyrialaisia ei todennäköisesti poisteta maasta lähiaikoina.

Vuonna 2011 puhjenneen sisällissodan jälkeen poliittinen vasemmisto ja tiedotusvälineet ovat väittäneet, että syyrialaisilla oli oikeus asettua Saksaan eikä heitä voitu lähettää takaisin kotimaahansa sodan vuoksi. Sodan vuoksi miljoonat ihmiset lähtivät maasta, ja suuri osa heistä suuntasi Eurooppaan. Tämän jälkeen sadattuhannet ja miljoonat muut kuin syyrialaiset siirtolaiset matkustivat lukuisten turvallisten maiden kautta saapuakseen Saksaan.

Münsterin korkeimman hallinto-oikeuden (OVG) antamassa uudessa tuomiossa todettiin, että Syyria ei ole enää yhtä vaarallinen kuin ennen, ja syyrialaiset voidaan turvallisesti lähettää takaisin maahan.

Vaikka tuomarit totesivat, että Syyriassa käydään edelleen taisteluita, nämä taistelut ”eivät enää ole saavuttaneet sellaista tasoa, että siviilien on odotettava kuolevan tai loukkaantuvan näissä konflikteissa ja hyökkäyksissä huomattavalla todennäköisyydellä”. Lisäksi ”Syyrian siviileille ei enää ole vakavaa, yksilöllistä uhkaa heidän elämäänsä tai fyysiseen koskemattomuuteensa….”.

Tuomioistuimen päätöksen odotetaan tasoittavan tietä karkotuksille, ja muut tuomioistuimet saattavat antaa vastaavia päätöksiä tulevaisuudessa. Päätös tulee sen jälkeen, kun Tanskan viranomaiset olivat päätyneet samaan lopputulokseen vuonna 2021. Ruotsi puolestaan päätti vuonna 2022, että jotkin osat Syyriasta ovat tarpeeksi turvallisia, jotta turvapaikkahakemuksia voidaan alkaa hylätä ja karkotuksia voidaan aloittaa.

Münsterin tuomioistuimen uusi päätös ei ainoastaan tasoita tietä karkotuksille, vaan se myös horjuttaa vasemmiston esittämää kertomusta, jonka mukaan Syyria on jatkuvassa sisällissodassa ja että maahanmuuttajia ei voida koskaan lähettää takaisin. Tämän kannan vuoksi Saksassa on ”suvaittu” jopa väkivaltaisia maahanmuuttajia – monet heistä on tuomittu pahoinpitelyistä, raiskauksista ja jopa murhista – ja heidän on annettu jäädä maahan.

