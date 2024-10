Saksa: Kotimaassaan lomailevat maahanmuuttajat menettävät oleskelulupansa

Toistuvien muslimiterrori-iskujen ja massiivisen maahanmuuton aiheuttaman rajun rikollisuuden sekä maahanmuuttovastaisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen poliittisen menestyksen paineessa Saksan valtio on nyt panemassa täytäntöön tiukempia lakeja.

Saksan liittopäivät on äänestänyt turvapaikanhakijoita koskevien sääntöjen tiukentamisesta. Uusiin toimenpiteisiin kuuluu etuuksien peruuttaminen turvapaikanhakijoilta, jotka on jo rekisteröity muissa EU-maissa ja jotka on tarkoitus karkottaa.

Väitetyt pakolaiset, jotka ”matkustavat kotimaahansa tai syyllistyvät rikoksiin antisemitistisin tai homofobisin motiivein, menettävät pääsääntöisesti oikeutensa suojeluun maassa”.

Saksan hallitus esitteli jo viime kuussa suunnitelman tiukempien turvapaikkasääntöjen käyttöönotosta EU:n tasolla, jotta yhä useammat ihmiset voitaisiin käännyttää EU:n ulkorajoilla. Lisäksi se otti hiljattain käyttöön rajatarkastuksia naapurimaiden kanssa laittomien maahanmuuttajien virran pysäyttämiseksi.

Kansalaisten suojelu

Ehdotuksiin sisältyy myös turvapaikanhakijoiden säilöönotto, kunnes viranomaiset päättävät, onko Saksa vastuussa heidän tapauksensa käsittelystä muun muassa Eurodac-sormenjälkitietokannan avulla.

Berliini sanoo, että sen on puututtava laittomaan maahanmuuttoon ylikuormitetun sosiaaliturvajärjestelmän vuoksi ja suojellakseen kansalaisia ääri-islamististen ääriliikkeiden kaltaisilta uhkilta.

Tällä viikolla EU-johtajat vaativat myös kiireellisesti uutta lainsäädäntöä, jotta maahanmuuttajien palautusten määrää ja nopeutta voitaisiin lisätä.

Lähde: Firstpost