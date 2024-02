Syytös: Ylva Johansson määräsi EU:n rajapäällikön päästämään sisään laittomia maahanmuuttajia

EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontexin entinen johtaja syyttää EU-komissaari Ylva Johanssonia (s) siitä, että hän määräsi hänet päästämään maahanmuuttajia maahan, koska he ”tulevat rakkaudesta”. Ranskalainen Le Point -sanomalehti kertoo.

”Sinun tehtäväsi on ottaa vastaan maahanmuuttajia ja toivottaa heidät tervetulleiksi, koska he tulevat rakkaudesta. Piditte siitä tai ette. Olemme ikääntyvä maanosa, joten teidän on pakko päästää heidät sisään.”

Näin Ylva Johanssonin väitetään sanoneen Frontexin silloiselle johtajalle Fabrice Leggerille vuonna 2019, pian sen jälkeen, kun hän astui virkaansa valitsemattomana EU:n sisäasioista vastaavana komissaarina. Tiedot ovat peräisin Leggeriltä itseltään.

Euroopan komissio väittää Le Pointin mukaan, että väite Johanssonin kommentista on väärä.

Fabrice Leggeri pakotettiin pois Frontexin johtajan tehtävästä vuonna 2022 osittain vasemmiston vaatimuksesta, kun häntä syytettiin liian kovasta suhtautumisesta laittomaan maahanmuuttoon. Häntä syytettiin erityisesti siitä, että hän yritti työntää EU:hun suuntaavia laittomia maahanmuuttajia takaisin Turkkiin.

Le Pointin mukaan Leggerillä oli ristiriitoja Euroopan komission kanssa. Hänen mielestään hänen tehtävänsä oli todella suojella rajoja, kun taas komissio korosti laittomien maahanmuuttajien ”oikeuksia” saada turvapaikka.

”Muuten kuolemme nälkään”

Ylva Johansson väitti hiljattain, että Eurooppa ”kuolee nälkään”, ellei kolmannen maailman maahanmuutto lisäänny merkittävästi.

59-vuotias huippubyrokraatti ilmoitti, että unioniin vuosittain tulevat noin 3,5 miljoonaa ”laillista” maahanmuuttajaa eivät riitä. Hän sanoi, että demografisista syistä kotimainen työikäinen väestö vähenee miljoonalla vuodessa.

”Tämä tarkoittaa, että laillisen maahanmuuton pitäisi lisääntyä noin miljoonalla vuodessa, ja tämä on todellakin haaste”, Johansson huomautti.

”Utan invandringen skulle vi svälta”, säger Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson (S). Hon vill öka invandringen till EU med över 25%, av demografiska skäl. Den krympande inhemska arbetskraften ska ersättas, miljon för miljon. Det var budskapet i Grekland i måndags. pic.twitter.com/VIeAKyMQIb — Per Gudmundson (@gudmundson_per) January 12, 2024

Hänellä on nyt Frontexissa paljon luotettavampi pomo – Hans Leijtens – joka uskoo, että ”laitonta maahanmuuttoa on mahdotonta pysäyttää”. Sen sijaan hän haluaa lisää ”avoimuutta”.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta: