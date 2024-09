Telegram nöyrtyy: yhtiö jakaa käyttäjätietoja lainvalvontaviranomaisten kanssa toimitusjohtajan pidätyksen jälkeen

Viestipalvelu yritys Telegram ilmoitti, että se jakaa nyt käyttäjätietoja lainvalvontaviranomaisten kanssa torjuakseen laitonta toimintaa alustalla. Tämä massiivinen käänne yksityisyyskäytännöissä tapahtui Telegramin toimitusjohtajan Pavel Durovin pidätyksen jälkeen Ranskassa viime kuussa.

Decrypt kertoo Telegramin laajalti suositun viestisovelluksen, joka tunnetaan vahvasta salauksestaan ja käyttäjien yksityisyydestä, tekevän suuria muutoksia rikollisuuden torjumiseksi toimitusjohtajansa Pavel Durovin äskettäisen pidätyksen jälkeen. Maanantaina julkaistussa viestissä Durov kertoi, että Telegram jakaa nyt käyttäjien tiedot, kuten IP-osoitteet ja puhelinnumerot, viranomaisten kanssa, kun käyttäjät rikkovat sovelluksen sääntöjä ja osallistuvat laittomaan toimintaan.

Ranskan poliisi pidätti Durovin viime kuussa sen jälkeen, kun Telegram ei ollut vastannut lainvalvontaviranomaisten pyyntöihin ja antoi laittoman sisällön levitä alustalla. Durov maksoi 5 miljoonan euron takuusumman päästäkseen vapaaksi, mutta on edelleen oikeudellisessa valvonnassa Ranskassa.

Aiemmin tässä kuussa Durov kritisoi pidätystä:

Kirjoittaessaan henkilökohtaisella Telegram-kanavallaan Durov ilmaisi yllättyneensä kuullessaan, että häntä voidaan pitää vastuussa muiden laittomasta toiminnasta alustalla. Hänen mukaansa vakiintunut käytäntö on, että kun maa on tyytymätön internet-palveluun, se käynnistää oikeustoimet itse palvelua, ei toimitusjohtajaa vastaan. ”Älypuhelimia edeltävältä ajalta peräisin olevien lakien käyttäminen toimitusjohtajan syyttämiseen rikoksista, joita kolmannet osapuolet ovat tehneet hänen hallinnoimallaan alustalla, on harhaanjohtava lähestymistapa”, Durov totesi.

”Telegramin haku on tarkoitettu ystävien ja uutisten löytämiseen, ei laittomien tavaroiden mainostamiseen”, Durov kirjoitti perustellessaan käytäntömuutoksia. Telegram-tiimi käyttää nyt tekoälyä tehdäkseen hauista ”paljon turvallisempia” ja estääkseen aktiivisesti yritykset löytää tai jakaa laitonta sisältöä haun kautta. Käyttäjät, jotka silti yrittävät tehdä niin, ”voivat saada IP-osoitteensa ja puhelinnumeronsa paljastettua asianomaisille viranomaisille vastauksena aiheellisiin oikeudellisiin pyyntöihin”, Durov varoitti.

Telegramilla on maailmanlaajuisesti lähes miljardi käyttäjää, ja se on ylpeillyt sillä, että se tarjoaa turvallisen ja salatun viestintäalustan. Tämä on kuitenkin houkutellut myös rikollisia ja huijareita, jotka käyttävät tätä yksityisyyttä hyväkseen myydäkseen huumeita, harjoittaakseen kryptohuijauksia, jakaakseen loukkaavia kuvia ja muita keinoja lainvalvonnan välttämiseksi. Ranskan viranomaiset väittävät, että Durov on myös tutkinnan kohteena tiettyjen salausten käyttämisestä ilman lupaa maassa.

Telegram saa entistä enemmän vetovoimaa kryptoalalla, kun The Open Network (TON) -lohkoketju on noussut, ja se on nyt sovelluksen suosittujen kryptopelien ja -merkkien ekosysteemin voimanlähde. Telegram loi alun perin TONin, mutta luopui siitä myöhemmin vuonna 2020 sääntelykysymysten vuoksi. Riippumattomat kehittäjät ovat kuitenkin sittemmin elvyttäneet verkon, jonka Telegram nyt omaksuu maksaakseen kanavaoperaattoreille mainostulo-osuuksia ja käyttääkseen sovelluksen sisäistä valuuttaa.

