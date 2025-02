Terroristijärjestön johtaja: ”PKK lopettaa toimintansa”

Terroristiksi leimattu PKK:n johtaja Abdullah Öcalan kehottaa nyt ryhmää laskemaan aseensa ja hajaantumaan. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun kurdien DEM-puolueen valtuuskunta vieraili hänen luonaan vankilassa Imralin saarella.

Valtuuskunnan välittämässä viestissä Öcalan kehotti PKK:n johtoa kokoontumaan päättämään virallisesti ryhmän toiminnan lopettamisesta.

”Kehotan teitä laskemaan aseenne, ja otan historiallisen vastuun tästä kehotuksesta”, hän sanoi SVT:n mukaan.

On epäselvää, mitä Turkki on mahdollisesti tarjonnut PKK:lle vastineeksi. On spekuloitu, että kurdeille voitaisiin antaa suuremmat oikeudet Turkissa, mutta tätä ei mainittu Öcalanin lausunnossa.

PKK perustettiin 1970-luvulla, ja se on siitä lähtien käynyt aseellista taistelua itsenäisen Kurdistanin puolesta. Turkki, Yhdysvallat ja EU ovat leimanneet ryhmän terroristijärjestöksi. 1980- ja 1990-luvuilla käydyn sisällissodan aikana yli 40 000 ihmisen arvioidaan saaneen surmansa PKK:n ja Turkin valtion välisissä taisteluissa.

Vuosien varrella on tehty useita tulitaukoyrityksiä, mutta viimeinen niistä kariutui vuonna 2015. Nähtäväksi jää, johtaako Öcalanin kehotus todella PKK:n hajoamiseen.

Lähde: SVT

